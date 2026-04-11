O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit într-un accident cumplit de mașină împreună cu tatăl său

Sărbătorile pascale din acest an nu au venit cu vești bune din lumea fotbalului. După moartea lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României care s-a stins la 80 de ani, o nouă dispariție vine de la un club de tradiție din România. Vezi pe Fanatik.ro cine este clubul care și-a anunța fanii că jucătorul lor a pierit alături de tatăl său într-un accident auto.

Doliu în fotbalul românesc. Fotbalistul Ripensiei Timișoara a murit într-un accident auto

Perioadă tristă în fotbalul românesc după , dar mai ales după . Veștile neplăcute nu s-au oprit, din păcate, întrucât sâmbătă, 11 aprilie, Ripensia Timișoara a anunțat că unul dintre juniorii săi a murit la doar 14 ani într-un accident auto alături de tatăl său. Totul s-a petrecut în seara zilei de vineri, 10 aprilie, iar potrivit , fotbalistul era elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială Nr, 30 din Timișoara.

„Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sîrbu care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, in urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie.

În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința. Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a fost anunțul clubului Ripensia Timișoara.

Mesajul Politehnicii Timișoara după tragedia de la rivala Ripensia

Deși rivale locale, Politehnica Timișoara nu a rămas indiferentă față de tragedia petrecută la Ripensia. Clubul „alb-violet” a postat de asemenea un mesaj de condoleanțe după dispariția total neașteptată a tânărului jucător.

„Suntem profund îndurerați de vestea decesului juniorului Ianis Sîrbu, de la Academia Ripensia, care și-a pierdut viața alături de tatăl său în urma unui accident rutier petrecut vineri Transmitem condoleanțe familiei, apropiaților și colegilor noștri din familia fotbalului timișean. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a fost mesajul celor de la Poli Timișoara, pe pagina oficială.