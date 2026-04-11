O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit într-un accident cumplit de mașină împreună cu tatăl său

O nouă pierdere în fotbalul românesc, după ce un fotbalist a murit alături de tatăl său într-un cumplit accident de mașină.
Mihai Dragomir
11.04.2026 | 13:23
Doliu în fotbalul românesc după moartea unui junior de 14 ani. Foto: Facebook Ripensia UVT
Sărbătorile pascale din acest an nu au venit cu vești bune din lumea fotbalului. După moartea lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României care s-a stins la 80 de ani, o nouă dispariție vine de la un club de tradiție din România. Vezi pe Fanatik.ro cine este clubul care și-a anunța fanii că jucătorul lor a pierit alături de tatăl său într-un accident auto.

Doliu în fotbalul românesc. Fotbalistul Ripensiei Timișoara a murit într-un accident auto

Perioadă tristă în fotbalul românesc după moartea fostului conducător de la U Cluj, dar mai ales după moartea lui Mircea Lucescu. Veștile neplăcute nu s-au oprit, din păcate, întrucât sâmbătă, 11 aprilie, Ripensia Timișoara a anunțat că unul dintre juniorii săi a murit la doar 14 ani într-un accident auto alături de tatăl său. Totul s-a petrecut în seara zilei de vineri, 10 aprilie, iar potrivit pressalert.ro, fotbalistul era elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială Nr, 30 din Timișoara.

„Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sîrbu care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, in urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie.

În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința. Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a fost anunțul clubului Ripensia Timișoara.

Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării...
Digi24.ro
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump

Mesajul Politehnicii Timișoara după tragedia de la rivala Ripensia

Deși rivale locale, Politehnica Timișoara nu a rămas indiferentă față de tragedia petrecută la Ripensia. Clubul „alb-violet” a postat de asemenea un mesaj de condoleanțe după dispariția total neașteptată a tânărului jucător.

A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors...
Digisport.ro
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului

„Suntem profund îndurerați de vestea decesului juniorului Ianis Sîrbu, de la Academia Ripensia, care și-a pierdut viața alături de tatăl său în urma unui accident rutier petrecut vineri Transmitem condoleanțe familiei, apropiaților și colegilor noștri din familia fotbalului timișean. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a fost mesajul celor de la Poli Timișoara, pe pagina oficială.

Milioane de euro! Câţi bani pierde, de fapt, FCSB dacă nu se califică...
Fanatik
Milioane de euro! Câţi bani pierde, de fapt, FCSB dacă nu se califică în Conference League
Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Ce se întâmplă cu biletele pentru meciul...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Ce se întâmplă cu biletele pentru meciul FCSB – Oțelul. Anunțul făcut de bucureșteni
Liga 2, live video etapa 3 play-off și play-out. Sepsi – Steaua 0-0....
Fanatik
Liga 2, live video etapa 3 play-off și play-out. Sepsi – Steaua 0-0. Covăsnenii au început meciul în forță!
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
S-a aflat după 30 de ani! Motivul incredibil pentru care Răducioiu s-a retras...
iamsport.ro
S-a aflat după 30 de ani! Motivul incredibil pentru care Răducioiu s-a retras de la națională: 'Miron Cozma striga din tribună'
