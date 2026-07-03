Sport

O nouă tragedie în fotbalul românesc. Un fost jucător din SuperLiga a murit la 45 de ani

Fotbalul românesc este în doliu după ce încă un fost jucător din SuperLiga a murit. Este vorba de Ciprian Dumbravă, care a trecut în neființă la 45 de ani.
Traian Terzian
03.07.2026 | 21:45
O noua tragedie in fotbalul romanesc Un fost jucator din SuperLiga a murit la 45 de ani
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Încă un fost jucător din SuperLiga a murit. Sursă foto: Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița
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După șocul decesului din urmă cu câteva zile al lui Radu Mărginean, o nouă veste teribilă zguduie lumea fotbalului din țara noastră. Fostul jucător din SuperLiga, Ciprian Dumbravă, a murit la doar 45 de ani.

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Unde a evoluat fostul jucător din SuperLiga

Născut în Târgoviște, Ciprian Dumbravă a fost considerat unul dintre cei mai importanți jucători pentru fotbalul din județul Dâmbovița. Moartea sa fulgerătoare a fost anunțată chiar de AJF Dâmbovița.

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”Cu profundă durere am aflat vestea trecerii în neființă a lui Ciprian Dumbravă (45 de ani), fotbalist dâmbovițean reprezentativ, care a îmbrăcat de-a lungul anilor tricoul mai multor echipe din județul nostru, și cu prezențe în prima ligă. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a fost mesajul celor de la AJF Dâmbovița.

Format la Centrul de pregătire ”Nicolae Dobrin”, Dumbravă a evoluat pe postul de fundaș central. De-a lungul carierei a jucat pentru Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești.

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În finalul carierei de fotbalist a plecat în Marea Britanie și a jucat pentru FC România, club al comunității românești din Londra, care însă a fost nevoit să se închidă în acest an din cauza lipsei unei baze sportive stabile.

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Fotbalul românesc, lovit de alte două tragedii

În ultima perioadă, fotbalul din țara noastră a mai suferit două pierderi uriașe. La finalul lunii mai, Paul Răducan, fost antrenor interimar al FCU Craiova și cel care a format și condus academia lui Gică Popescu, a murit la vârsta de 58 de ani.

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În urmă cu doar trei zile, fostul internațional de tineret Radu Mărginean s-a stins din viață la doar 43 de ani. Jucătorul de legendă de la UTA a decedat după un accident tragic petrecut la baza de agrement pe care o deține în apropiere de Arad.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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