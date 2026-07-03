O nouă tragedie în fotbalul românesc. Un fost jucător din SuperLiga a murit la 45 de ani

După șocul decesului din urmă cu câteva zile al lui Radu Mărginean, o nouă veste teribilă zguduie lumea fotbalului din țara noastră. Fostul jucător din SuperLiga, Ciprian Dumbravă, a murit la doar 45 de ani.
Născut în Târgoviște, Ciprian Dumbravă a fost considerat unul dintre cei mai importanți jucători pentru fotbalul din județul Dâmbovița. Moartea sa fulgerătoare a fost anunțată chiar de AJF Dâmbovița.
”Cu profundă durere am aflat vestea trecerii în neființă a lui Ciprian Dumbravă (45 de ani), fotbalist dâmbovițean reprezentativ, care a îmbrăcat de-a lungul anilor tricoul mai multor echipe din județul nostru, și cu prezențe în prima ligă. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a fost mesajul celor de la AJF Dâmbovița.
Format la Centrul de pregătire ”Nicolae Dobrin”, Dumbravă a evoluat pe postul de fundaș central. De-a lungul carierei a jucat pentru Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești.
În finalul carierei de fotbalist a plecat în Marea Britanie și a jucat pentru FC România, club al comunității românești din Londra, care însă a fost nevoit să se închidă în acest an din cauza lipsei unei baze sportive stabile.
În ultima perioadă, fotbalul din țara noastră a mai suferit două pierderi uriașe. La finalul lunii mai, Paul Răducan, fost antrenor interimar al FCU Craiova și cel care a format și condus academia lui Gică Popescu, a murit la vârsta de 58 de ani.
În urmă cu doar trei zile, fostul internațional de tineret Radu Mărginean s-a stins din viață la doar 43 de ani. Jucătorul de legendă de la UTA a decedat după un accident tragic petrecut la baza de agrement pe care o deține în apropiere de Arad.