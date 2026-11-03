O nouă tragedie în lumea sportului! O alergătoare de 24 de ani a decedat în timpul unui maraton

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Alergătoarea Rachel Apa a decedat pe 1 noiembrie în timp ce participa la Maratonul din New York, primul din viața sa. Tânăra sportivă, care alerga pentru a-i aduce un omagiu bunicului său, s-a prăbușit cu doi kilometri înainte de linia de sosire. Acesta a fost transportată la spital, însă nu a mai putut fi salvată. Cauza decesului a fost rabdomioliza, o afecțiune care implică degradarea mușchilor.

O alergătoare de 24 de ani a decedat în timpul Maratonului din New York

Rachel Apa, fostă jucătoare de hochei pe iarbă la Universitatea Bucknell, a decis să participe la Maratonul din New York cu scopul de a strânge fonduri pentru a-i ajuta pe bolnavii de Parkinson. Bunicul său murise în 2022 din cauza bolii, iar tânăra a dorit să îi aducă un omagiu. „Bunicul a fost unul dintre modelele mele în copilărie. M-a învățat să rămân activă, să-mi depășesc limitele și să îmbrățișez provocările”, a transmis aceasta pe contul său de LinkedIn, conform .

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Tânăra, care lucra în cadrul unei companii de componente electrice și tocmai începuse un program de administrare a afacerilor la Charleston Southern University, se pregătise timp de mai multe luni pentru a participa la maraton și a fost susținută de familie, mama sa fiind prezentă la fața locului. Tatăl său se afla acasă, în Pennsylvania, dar comunica prin mesaje cu Rachel. La mila 18, acesta i-a răspuns printr-un un mesaj scurt, „Au”. După încă o milă, a transmis că durerea se înrăutățise. La mila 23, Steve Apa i-a trimis fiicei sale un nou mesaj de susținere, dar nu a mai primit vreun răspuns.

La mila 24, Rachel s-a prăbușit din senin, iar o spectatoare care lucrează ca asistent social într-un spital a mers să îi acorde primul ajutor, în timp ce alți martori au solicitat intervenția medicilor prezenți. Aceștia au folosit un defibrilator pentru a încerca să o resusciteze pe Rachel Apa, care a fost transportată mai apoi la spital cu ambulanța, unde medicii au încercat să o salveze timp de șase ore, însă fără succes. Spectatoarea care a intervenit inițial a afirmat că echipa medicală cu defibrilatorul a sosit mult prea târziu, la peste 10 minute după ce alergătoarea se prăbușise.

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Ce este rabdomioliza, afecțiunea care a ucis-o pe Rachel Apa

Cauza decesului lui Rachel Apa a fost rabdomioliza. Afecțiunea implică degradarea țesutului muscular, care eliberează în sânge proteine ​​și electroliți care pot afecta organele, pot suprasolicita sistemul cardiovascular și pot copleși rinichii. În SUA, se raportează anual aproximativ 26.000 de cazuri, însă cifra este, cel mai probabil, subestimată, conform cercetătorilor.

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Medicul Bradley Uren, care se confruntă anual cu astfel de cazuri, a precizat pentru sursa menționată că rabdomioliza poate fi fatală în cazul în care nu este tratată prompt. În cazul lui Rachel Apa, acesta a precizat că „scenariul cel mai negru s-a materializat extrem, extrem de rapid”. Lumea sportului a fost cutremurată în ultimele zile de mai multe vești devastatoare: a decedat în urma accidentului feroviar produs săptămâna trecută în Spania, iar fotbalistul și-a pierdut viața după o ciocnire extrem de dură cu un adversar.