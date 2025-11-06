O nouă tragedie în sport! A murit la doar două zile după o realizare importantă

ADVERTISEMENT

Fotbalul american este în doliu. Marshawn Kneeland, jucător al echipei Dallas Cowboys, a murit la doar 24 de ani. Anunțul a fost făcut de club și de agentul său, Jonathan Perzley, care au confirmat vestea cutremurătoare în cursul zilei de joi, 6 noiembrie.

Tânărul sportiv s-a stins miercuri seara, potrivit agentului său, în timp ce echipa a anunțat că decesul s-a produs „în mod tragic” joi dimineață. Cauza exactă a morții nu a fost încă făcută publică, iar autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

„Cu profundă tristețe, Dallas Cowboys anunță că Marshawn Kneeland a încetat din viață în această dimineață. Marshawn a fost un coechipier iubit și un membru respectat al organizației noastre”, a transmis echipa într-un comunicat oficial.

— Dallas Cowboys (@dallascowboys)

Cine a fost Marshawn Kneeland, jucătorul care a murit subit. În urmă cu doar două zile reușea primul touchdown

Marshawn Kneeland era considerat una dintre revelațiile sezonului. Doar cu două zile înainte de tragedie, el reușise primul său touchdown din cariera NFL, în partida pierdută de Cowboys împotriva celor de la Arizona Cardinals, scor 21-24.

Originar din statul Michigan, Kneeland a jucat fotbal american universitar la Western Michigan. Performanțele sale i-au adus o selecție în din 2024, când Dallas Cowboys l-au ales cu numărul 56. În primul său sezon în liga profesionistă, Kneeland a bifat trei meciuri ca titular și a reușit 12 placaje.

Reacții emoționante după decesul lui Marshawn Kneeland

Liga Națională de Fotbal American (NFL) a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe și sprijin pentru clubul din Dallas. „Suntem profund îndurerați de vestea tragică privind dispariția lui Marshawn Kneeland. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de iubita sa, Catalina, de familie, prieteni și colegii lui de echipă”, se arată în comunicatul oficial al ligii.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland. Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. — NFL (@NFL)

Agentul său, Jonathan Perzley, a confirmat la rândul său vestea: „Marshawn și-a pus sufletul în fiecare fază, fiecare antrenament, fiecare moment petrecut pe teren. A fost un om bun, un sportiv excepțional și un prieten adevărat. Pierderea lui este o durere greu de descris în cuvinte”.

Vestea morții sale a provocat un val de reacții în întreaga lume sportivă americană. Fanii Cowboys au depus flori și tricouri cu numărul său în fața stadionului AT&T din Arlington, iar mai multe au transmis mesaje de solidaritate. Pe rețelele de socializare, fostul său coleg de la Western Michigan, Corey Crooms, a scris: „Ai trăit visul, frate. Nu te vom uita niciodată”.