Sport

O nouă tragedie în sport! A murit la doar două zile după o realizare importantă

O nouă tragedie fără margini în sportul internațional! Un jucător a murit la doar 24 de ani, la două zile după ce reușise o performanță în premieră
Alex Bodnariu
06.11.2025 | 23:40
O noua tragedie in sport A murit la doar doua zile dupa o realizare importanta
ULTIMA ORĂ
Sportul e lovit de o nouă tragedie. S-a stins fulgerător după ce a bifat o bornă importantă
ADVERTISEMENT

Fotbalul american este în doliu. Marshawn Kneeland, jucător al echipei Dallas Cowboys, a murit la doar 24 de ani. Anunțul a fost făcut de club și de agentul său, Jonathan Perzley, care au confirmat vestea cutremurătoare în cursul zilei de joi, 6 noiembrie.

Un talentat sportiv din NFL a murit la doar 24 de ani!

Tânărul sportiv s-a stins miercuri seara, potrivit agentului său, în timp ce echipa a anunțat că decesul s-a produs „în mod tragic” joi dimineață. Cauza exactă a morții nu a fost încă făcută publică, iar autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

„Cu profundă tristețe, Dallas Cowboys anunță că Marshawn Kneeland a încetat din viață în această dimineață. Marshawn a fost un coechipier iubit și un membru respectat al organizației noastre”, a transmis echipa într-un comunicat oficial.

Cine a fost Marshawn Kneeland, jucătorul care a murit subit. În urmă cu doar două zile reușea primul touchdown

Marshawn Kneeland era considerat una dintre revelațiile sezonului. Doar cu două zile înainte de tragedie, el reușise primul său touchdown din cariera NFL, în partida pierdută de Cowboys împotriva celor de la Arizona Cardinals, scor 21-24.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Originar din statul Michigan, Kneeland a jucat fotbal american universitar la Western Michigan. Performanțele sale i-au adus o selecție în runda a doua a draftului NFL din 2024, când Dallas Cowboys l-au ales cu numărul 56. În primul său sezon în liga profesionistă, Kneeland a bifat trei meciuri ca titular și a reușit 12 placaje.

ADVERTISEMENT
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1:
Digisport.ro
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"

Reacții emoționante după decesul lui Marshawn Kneeland

Liga Națională de Fotbal American (NFL) a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe și sprijin pentru clubul din Dallas. „Suntem profund îndurerați de vestea tragică privind dispariția lui Marshawn Kneeland. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de iubita sa, Catalina, de familie, prieteni și colegii lui de echipă”, se arată în comunicatul oficial al ligii.

Agentul său, Jonathan Perzley, a confirmat la rândul său vestea: „Marshawn și-a pus sufletul în fiecare fază, fiecare antrenament, fiecare moment petrecut pe teren. A fost un om bun, un sportiv excepțional și un prieten adevărat. Pierderea lui este o durere greu de descris în cuvinte”.

ADVERTISEMENT

Vestea morții sale a provocat un val de reacții în întreaga lume sportivă americană. Fanii Cowboys au depus flori și tricouri cu numărul său în fața stadionului AT&T din Arlington, iar mai multe echipe din NFL au transmis mesaje de solidaritate. Pe rețelele de socializare, fostul său coleg de la Western Michigan, Corey Crooms, a scris: „Ai trăit visul, frate. Nu te vom uita niciodată”.

Conference League, rezultate etapa 3. Nouă meciuri se joacă acum. Coșmarul lui FCSB...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 3. Nouă meciuri se joacă acum. Coșmarul lui FCSB poate face surpriza serii
Rapid Viena – U Craiova 0-1, LIVE VIDEO în Conference League – etapa...
Fanatik
Rapid Viena – U Craiova 0-1, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Dublă ocazie pentru olteni în repriza secundă
Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB...
Fanatik
Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB 3-1: „Puteam să facem un meci mare” / „E greu în 10”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase...
adevarul.ro
O familie s-a mutat în Italia pentru o viață mai bună. După șase luni, renunță și pleacă în SUA: „Birocrația ar testa răbdarea unui sfânt”
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!