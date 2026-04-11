PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, din nou în doliu! A murit la 4 zile după Mircea Lucescu!

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.04.2026 | 14:13
Clubul PAOK Salonic a împărtășit, în mod firesc de altfel, durerea antrenorului Răzvan Lucescu (57 de ani), pricinuită de pierderea tatălui său, decedat la vârsta de 80 de ani. Iar acum formația din Grecia trece din nou prin momente extrem de delicate, la doar o zi după înmormântarea lui „Il Luce”.

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Fostul fotbalist Stefanos Borbokis a murit la doar 59 de ani

„Vulturii” au aflat cu mare tristețe că s-a stins din viață fostul lor fotbalist, Stefanos Borbokis, în vârstă de doar 59 de ani, care a evoluat pe poziția de atacant.

„PAOK își exprimă profunda durere pentru pierderea lui Stefanos Borbokis, care s-a stins astăzi, la vârsta de 59 de ani. Stefanos a servit PAOK cu dedicație, etică și consecvență, lăsându-și amprenta asupra istoriei clubului și în inimile noastre. A venit la PAOK la 16 ani, a devenit profesionist și din 1985 până în 1994 a purtat tricoul alb-negru de 274 de ori, marcând 39 de goluri.

Relația lui Stefanos cu PAOK nu a fost doar profesională. După încheierea carierei de fotbalist, a rămas alături de PAOK arătând interes și dragoste. Familiei și rudelor sale le transmitem sincere condoleanțe și le dorim putere și curaj în aceste momente dificile. Să fie ușoară țărâna ce-l va acoperi”, au transmis cei de la PAOK Salonic prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Răzvan Lucescu a impresionat o Românie întreagă la priveghiul tatălui său

Ultimele zile au fost pline de amărăciune pentru Răzvan Lucescu. Nu și-a pierdut doar tatăl, Mircea Lucescu a reprezentat pentru tehnician un adevărat mentor care l-a inspirat să-i calce pe urme în antrenorat. Însă, în ciuda suferinței, Răzvan Lucescu a dat dovadă de demnitate și respect pentru cei peste 15.000 de oameni care au venit pe Arena Națională să-și ia rămas bun de la „Il Luce”.

În cele două zile, la priveghiul de pe cel mai mare stadion al țării, a stat în picioare 16 ore și a dat mâna cu fiecare om, în semn de recunoștință pentru că și-au răpit din timp pentru a-i cinsti tatăl.

Actualul manager al lui PAOK Salonic a impresionat inclusiv la biserică. Discursul său profund în memoria lui Mircea Lucescu a atins sufletele milioanelor de oameni care au urmărit ultimul drum al celui mai titrat antrenor român din istorie.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toate rărunchiurile lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe.

A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața. Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: ‘A meritat absolut totul, sunt satisfăcut’. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform Basilica.ro.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
