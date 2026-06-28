Sport

O nouă tragedie lovește lumea fotbalului! Soția și copiii jucătorului au fost găsiți decedați, la 72 de ore de la teribilul cutremur din Venezuela

Un fotbalist argentinian trăiește o dramă! Soția sa și cei doi copii ai lor au fost găsiți fără suflare sub dărâmăturile blocului din Venezuela în care locuiau
Ciprian Păvăleanu
28.06.2026 | 19:30
O noua tragedie loveste lumea fotbalului Sotia si copiii jucatorului au fost gasiti decedati la 72 de ore de la teribilul cutremur din Venezuela
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Lucaj Trejo, fotbalist argentinian, și-a pierdut familia în urma seismelor din Venezuela. Foto: Instagram @lucastrejo_lt
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Venezuela a fost lovită de o tragedie în urmă cu doar câteva zile. Două cutremure puternice, de 7.2 și 7.5 pe scara Richter, au lovit țara din America de Sud la doar câteva zeci de secunde unul după celălalt, provocând dezastre incomensurabile. Sute de clădiri au căzut, iar numărul total al morților se ridică la aproximativ 1.500, cu alte 50.000 de persoane declarate dispărute. Un fotbalist argentinian și-a pierdut familia în urma acestor cutremure.

Lucas Trejo, fotbalist argentinian, și-a pierdut soția și copiii în urma cutremurelor din Venezuela

O nouă tragedie lovește puternic în lumea fotbalului. Lucas Trejo, fotbalist argentinian care evoluează pentru un club din Venezuela, și-a pierdut soția, Yanina Maranella (36 de ani), și copiii, Aaron (7 ani) și Ainhoa (5 ani), în urma celor două cutremure ce au provocat dezastru în America de Sud. 

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Familia lui Trejo se afla în apartamentul din complexul Plaza Grande, care s-a prăbușit în totalitate în urma celor două seisme. Trupurile neînsuflețite ale soției și copiilor săi au fost găsite sub dărâmături la 72 de ore după catastrofa care a lovit Venezuela.

Lucaj Trejo, fotbalist argentinian, și-a pierdut familia în urma seismelor din Venezuela. Foto: Instagram @lucastrejo_lt
Lucaj Trejo, fotbalist argentinian, și-a pierdut familia în urma seismelor din Venezuela. Foto: Instagram @lucastrejo_lt

Unde se afla Lucas Trejo în momentul producerii calamității

În momentul celor două cutremure, Lucas Trejo era plecat la Caracas, alături de echipa sa din Venezuela, Maritimo, pentru a pregăti un meci. În momentul în care a ajuns acasă, argentinianul nu a mai găsit decât o ruină a ceea ce el obișnuia să numească „acasă”.

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La scurt timp, el a lansat un apel în spațiul public cu privire la soția și cei doi copii ai săi, care în primă fază au fost declarați dispăruți: „Clădirea noastră din Plaza Grande s-a prăbușit și nu știu nimic despre familia mea. Vă rog, rugați-vă pentru ei și distribuiți acest mesaj!”, a transmis Lucas Trejo.

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Timp de 24 de ore, Lucas Trejo a ajutat alături de coechipierii săi la îndepărtarea dărâmăturilor cu mâinile goale: „A căutat neîncetat toată noaptea și o mare parte din ziua de joi”, a declarat unul dintre colegii săi de echipă. „Mulțumesc tuturor pentru rugăciunile și mesajele voastre. Încă îmi caut familia. Vă rog să nu încetați să vă rugați pentru ei”, a mai transmis el în spațiul public, la puțin timp înainte să-și găsească familia sub dărâmături.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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