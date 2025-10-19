O nouă tragedie lovește lumea sportului! Un motociclist a decedat în timpul unui eveniment de raliu

Jorge Brandao, un motociclist portughez de 46 de ani, a decedat tragic vineri, după ce a fost implicat într-un accident cumplit la Raliul Marocului. Vestea teribilă a șocat lumea sportului, iar Federația Internațională de Motocliclism a oferit o primă reacție.

La kilometrul 214 al Raliului Marocului, foarte aproape de final, portughezul Jorge Brandao a fost implicat într-un accident. Acesta a căzut într-o zonă dificilă, în dunele de nisip, fiind asistat de medici la fața locului. Mai apoi, lusitanul a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Erfoud, unde însă a decedat, în jurul orei locale 13:55.

Cum a reacționat Federația Internațională de Motociclism

Federația Internațională de Motociclism a fost cea care a confirmat oficial decesul lui Brandao. „FIM confirmă, cu tristețe, decesul pilotului portughez Jorge Brandao în urma unui accident produs în a cincea etapă a Raliului Marocului, pe 17 octombrie 2025.

Născut la Arouca, în Portugalia, Jorge a fost un pilot experimentat, atât în raliurile de enduro, cât și în cele de cross-country la nivel național și internațional. În numele familiei FIM, al Raliului Marocului și al Campionatului Mondial de Rally-Raid, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Jorge și numeroșilor săi prieteni”, a transmis organizația pe .

Cine a fost Jorge Brandao

Jorge Brandao nu a fost doar un pilot, acesta fiind şi un antreprenor cu o pasiune pentru enduro şi rally-raid. În 2024, și-a făcut debutul în , ca și copilot al spaniolului Carlos Vento, însă experiența s-a încheiat în a doua etapă, când a fost nevoit să se retragă din cauza unor probleme de sănătate ale coechipierului.

Brandao urma să debuteze pe motocicletă în ediția 2026 a Raliului Dakar și a participat la mai multe competiții importante, precum Baja Aragon sau Raliul Portugaliei. „Își trăia visul de a concura singur pe motocicletă”, au afirmat colegii săi.