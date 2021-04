O nouă variantă a coronavirusului îngrijorează OMS. Unde a fost descoperită mutația

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are sub observație o variantă a coronavirusului identificată în India. Nu se știe încă dacă aceasta are legătură cu creşterea spectaculoasă a numărului de cazuri de COVID-19 în această ţară.

O nouă variantă a coronavirusului îngrijorează OMS

Varianta are două mutaţii în genomul său şi a fost depistată la sfârşitul anului 2020 în două state din India, iar de atunci “procentul cazurilor a crescut considerabil”, a declarat la o conferinţă de presă Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19 din cadrul OMS.

Peste 217.000 e cazuri noi de COVID au fost raportate joi de India, un nou record zilnic în cel de-al doilea val al pandemiei în această ţară, a doua cea mai afectată din lume ca număr de cazuri (14,3 de milioane) şi a patra ca număr al deceselor (174.308).

Depistarea noii variante este rezultatul eforturilor de secvenţiere genetică a coronavirusului SARS-CoV-2, realizate în lume, în încercarea de a detecta cât mai repede orice mutaţie a virusului care îl poate face mai contagios sau capabil să se sustragă testelor, vaccinurilor sau medicamentelor.

“Aşa cum ştim, virusurile se modifică cu timpul, suferă mutaţii iar aceasta este o variantă de interes pe care o urmărim”, a spus Van Kerkhove citată de Agerpres.

Potrivit expertului OMS, mutaţiile identificate au unele similitudini cu cele deja depistate, care pot fi mai contagioase, iar în unele cazuri pot reduce “neutralizarea şi pot avea astfel impact asupra vaccinurilor”.

Von Kerkhove a spus că OMS colaborează cu India şi alte ţări pentru a spori secvenţierile genetice în lume şi a detecta şi evalua variantele de interes – categorie în care a intrat acum şi cea din India – şi cele considerate “îngrijorătoare”.

Din acestea din urmă fac parte variantele identificate primele în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia. Cele trei variante s-au răspândit, în ultimele luni, prin diferite părţi ale lumii.

“Vaccinurile au funcţionat împotriva variantelor îngrijorătoare şi mai ales a simptomelor grave şi este un lucru important care trebuie spus”, a precizat Von Kerkhove.

