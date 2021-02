O nouă variantă de coronavirus, descoperită în New York. Scenariul care-i îngrozește pe oamenii de știință

Oamenii de știință sunt îngrijorați după ce au descoperit o nouă variantă de SARS-CoV-2 care se răspândește rapid în New York. Această versiune, denumită B.1526, afectează sistemul imunitar și slăbește eficiența vaccinului.

Noua tulpină de SARS-CoV-2, denumită B. 1.526, a fost descoperită de cercetători pentru prima oară în probele colectate în New York în luna noiembrie 2019. Până la mijlocul acestei luni, s-a constatat că noua variantă de coronavirus apărea în aproximativ într-un caz din patru, conform cercetătorilor, informează New York Times.

Acest studiu despre noua variantă de coronavirus, făcut de un grup de cercetători de la universitatea Caltech, a fost făcut public marți.

Un alt studiu despre această tulpină a fost făcut și de cercetătorii de la Universitatea Columbia, însă acesta nu este încă public. În prezent, din cauza timpului scurt, niciunul dintre cele două studii nu a fost verificat peer review, și anume, să fie supus unor verificări individuale de către experți științifici calificați. De asemenea, studiile nu au apărut într-o publicație științifică. Însă, conform probelor culese până acum, răspândirea acestei noi variante de coronavirus este reală, spun experții.

Varianta din New York se răspândește mult mai rapid decât cea din California

„Nu este o veste prea bună. Însă e bine că știm de această nouă tulpină de SARS-CoV-2 fiindcă putem face ceva în acest sens”, a afirmat Michel Nussenzweig, imunolog la Universitatea at Rockefeller, care nu a participat la cele două studii.

Cercetătorul a mai transmis că este mai îngrijorat de varianta din New York de cât de cea care se răspândește rapid în California. Cercetătorii de la universitatea din Caltech au descoperit creșterea tulpinii B.1.526 prin scanarea mutațiilor în sute de mii de secvențe virale într-o bază de date denumită GISAID.

“Când am scanat aceste mutații am observat un tipar care se tot repeta, într-un grup de probe venite din regiunea New York, pe care nu-l mai văzusem până atunci”, a declarat Anthony West, biolog de calcul la Universitatea din Caltech.

Acesta, alături de colegii săi, a descoperit noi versiuni ale SARS-CoV-2 care prezentau o frecvență mai mare, una cu mutația E484K, care a fost observată în Africa de Sud și Brazilia, despre care se crede că ajută virusul să evite parțial vaccinurile și să scadă eficiența acestora, și alta cu o mutație numită S477N, care poate afecta cât de strâns se leagă virusul de celulele umane.

“Până la jumătatea lunii februarie, cele două mutații au fost identificate în aproximativ 27% din probele virale din New York depuse în baza de date”, a mai transmis West.

Momentan, ambele mutații sunt grupate sub denumirea B.1.526.

Cercetătorii de la Universitatea Columbia au avut o altă abordare. Aceștia au evidențiat 1142 de probe de la pacienții infectați cu coronavirus din spital și au descoperit că 12% dintre aceștia erau infectați cu varianta care conține mutația E484K. Cercetătorii au mai constat că virusul s-a răspândit în întreaga zonă metropolitană a orașului și că nu este vorba de un focar izolat.

Cât de eficient este vaccinul împotriva mutaţiei E484K

Mutația E484K, prezentă în mai multe părți ale lumii, îi oferă virusului un avantaj semnificativ. Drept urmare, vaccinul este mai puțin eficient pentru persoanele care au un tip de virus care prezintă această mutație.

„Această nouă variantă de SARS-CoV-2, rezistentă la vaccin, se va răspândi foarte repede”, este de părere Andrew Red, microbiolog de la Universitatea Penn.

Oamenii de știință mai spun că pacienții care au această tulpină îi pot infecta foarte ușor pe cei din jur, iar noua variantă de virus se răspândește rapid.

Mai multe studii au arătat că variantele care conțin mutația E484K răspund mai greu la vaccin comparativ cu forma originală a virusului.

„Această mutație interferează cu activitatea unui clase de anticorpi pe care îi produce aproape toată lumea”, completează Nussenzweig.

În schimb, alți experți au fost ceva mai optimiști.

“Este adevărat că aceste tulpini răspund mai greu la vaccin, dar nu sunt foarte multe cazuri, altfel situația m-ar îngrozi”, a mai transmis doctorul Read.

De asemenea, pe măsură ce virusul v-a continuă să evolueze și să se răspândească, vaccinurile vor trebui modificate.

„În situația dată acest aspect nu reprezintă o îngrijorare foarte mare comparativ cu faptul de a nu avea vaccin” a mai spus Read.

“Persoanele care s-au recuperat după infectarea cu virusul și cele care s-au vaccinat vor putea combate această variantă, nu există nicio îndoială în acest sens”, a spus Nussenzweig.

„Persoanele care au contactat virusul ar putea să aibă o stare ușoară de rău după infectare”, a mai spus expertul.