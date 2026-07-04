O nouă veste bună pentru fani după modificările aduse Legii 4, care au dat liber la bere pe stadioane. Ce avantaj uriaș vor avea la meciurile din România

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Adoptarea modificărilor la Legea 4 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive a fost primită cu entuziasm de suporteri, după ce Totuși, una dintre cele mai mari necunoscute era dacă berea va putea fi consumată doar în zone special amenajate sau și în tribune.

Berea va putea fi consumată inclusiv în tribune. Clarificările făcute de Ciprian Paraschiv

Astfel, experiența spectatorilor de la meciurile din România se va apropia de cea existentă pe multe dintre marile stadioane din Europa, unde consumul responsabil de bere face parte din atmosfera competițiilor sportive. a oferit răspunsul care îi va bucura pe microbiștii din România.

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„Da, berea va putea fi consumată peste tot în incinta stadionului, inclusiv în tribune. Se va vinde în pahare de plastic, alcoolemia va fi de până la 5,5%”, a declarat Ciprian Paraschiv, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce se schimbă pentru suporterii din România după modificarea Legii 4

Conform noilor reglementări, comercializarea băuturilor cu un conținut alcoolic de până la 5,5% se va face, totuși, în condiții stricte. Berea va fi servită exclusiv în recipiente din plastic, măsură menită să elimine riscurile de securitate din tribune.

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Clarificarea făcută de Ciprian Paraschiv este una importantă, deoarece mulți suporteri se întrebau dacă vor fi obligați să consume băutura doar în spațiile special amenajate. Potrivit explicațiilor oferite în exclusivitate pentru FANATIK, acest lucru nu se va întâmpla, iar berea va putea fi consumată oriunde în incinta stadionului, inclusiv de pe locurile ocupate în tribune.

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Noua regulă este așteptată să îmbunătățească experiența spectatorilor și să aducă mai mulți spectatori pe stadioanele din România. Microbiștii noștri vor avea astfel standarde mai înalte de vizionare a meciurilor decât omologii lor din alte campionate ale Europei, acolo unde nu ai voie să consumi alcool decât în spații special amenajate.