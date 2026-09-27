Sport

Ședință „furtunoasă” după eșecul cu Danemarca! Ovidiu Mihăilă, dezvăluiri din vestiar: „O nouă zi în care se poate schimba totul! Chiar și drumul în viață”

România a învins Ungaria cu 33-30 la 24 de ore după ce pierduse lamentabil cu Danemarca. Selecționerul Ovidiu Mihăilă a dezvăluit că le-a transmis elevelor sale după ce au înscris doar 4 goluri într-o repriză.
Flaviu Popa, Marian Popovici
27.09.2026 | 17:05
Sedinta furtunoasa dupa esecul cu Danemarca Ovidiu Mihaila dezvaluiri din vestiar O noua zi in care se poate schimba totul Chiar si drumul in viata
ULTIMA ORĂ
Selecționerul Ovidiu Mihăilă. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

România a învins Ungaria cu 33-30 la 24 de ore după ce pierduse cu Danemarca în semifinala EHF Euro Cup. Și mai grav, handbalistele noastre au înscris doar patru goluri în repriza secundă cu nordicele, astfel că antrenorul Mihăilă a trebuit să le reseteze din punct de vedere mental.

România a învins Ungaria cu 33-30, iar Ovidiu Mihăilă a dezvăluit ce le-a spus elevelor sale după înfrângerea cu Danemarca

La fel ca și la fotbal, unde Gheorghe Hagi le cere fotbaliștilor să aibă încredere în puterile lor, Ovidiu Mihăilă e de părere că România are valoarea să bată pe oricine, însă diferența se face la mentalitate și la moral. Acolo unde uneori naționala noastră stă foarte prost, mai ales când este condusă.

ADVERTISEMENT

Vreau să le felicit. Au arătat acel curaj de a crede în tot ceea ce pot să realizeze împreună. Nu am discutat foarte multe lucruri, doar le-am spus că tot ceea ce înseamnă a doua zi este o altă poveste, care le poate schimba drumul în viață. Este o victorie de moral, de palmares, dar nu reprezintă foarte mult. Este important să conștientizăm că putem să realizăm lucruri frumoase atât timp cât suntem concentrate timp de 60 de minute, pentru a ne bate până la final și a câștiga jocul.

Cu mici îmbunătățiri în ceea ce privește sistemul defensiv, la care am lucrat, integrarea Crinei în sistemul de apărare poate să ne ajute. Chiar dacă a făcut puține antrenamente, s-a adaptat bine. Nu este încă la un nivel foarte bun și poate să progreseze. În ceea ce le privește pe celelalte fete, concluzia este îmbunătățirea sistemului de apărare și a disciplinei tactice, să reacționăm mai matur atunci când facem tranziția mingii în atac. Am făcut multe greșeli, ne-am grăbit”, a explicat Mihăilă.

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

Ovidiu Mihăilă crede că naționala României mai are multe lucruri de îmbunătățit în apărare

Din punct de vedere tactic, selecționerul Mihăilă e de părere că România trebuie să își îmbunătățească jocul defensiv, acolo fiind cheia pentru a câștiga orice meci greu.  „Când ajungem la 9 metri, trebuie să gestionăm altfel lucrurile. Pe moment, victoria ne ajută în plan mental, să câștige încredere în ele. Va fi un lucru de gestionat. Este important să credem că putem să câștigăm, dar, în același timp, să nu considerăm că jocul cu Ungaria de la Mondial va fi la fel.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de...
Digisport.ro
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici

Mergem pe un drum bun. Liniștit nu poți să fii niciodată ca selecționer al naționalei feminine, indiferent cine este aici sau cine va veni peste un an, doi sau cinci ani. Important este ca această liniște să le-o transmitem și lor, apoi să aibă încredere în ceea ce înseamnă unitatea de grup, pe care au creat-o într-un timp foarte scurt.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, cu cât ne apropiem de o competiție europeană sau mondială, trebuie să începem să consolidăm lucrurile pe care le-am făcut într-un timp scurt. Datorită calităților lor, au reușit să asimileze repede anumite lucruri. Important este să consolidăm și să ne îmbunătățim apărarea, care, practic, îți aduce succesul. Astăzi, asta ne-a adus succesul.

Repet: tranziția mingii, apărarea, tranziția și replierea, precum și intrarea în sistemul de apărare pe care îl stabilim sunt cele mai importante detalii pentru a câștiga un joc”, a completat Mihăilă.

ADVERTISEMENT

Ședință "furtunoasă" după eșecul cu Danemarca!

Dorin Goian, ratarea anului la meciul caritabil organizat de Miccoli! A trimis în...
Fanatik
Dorin Goian, ratarea anului la meciul caritabil organizat de Miccoli! A trimis în bară cu poarta goală, din 10 centimetri
Final Four EHF Euro Cup. România și-a adjudecat medalia de bronz! Acum se...
Fanatik
Final Four EHF Euro Cup. România și-a adjudecat medalia de bronz! Acum se joacă finala Norvegia – Danemarca
Top cele mai scumpe mașini din colecția lui Ion Țiriac. Cum arată bolidul...
Fanatik
Top cele mai scumpe mașini din colecția lui Ion Țiriac. Cum arată bolidul de 12 milioane de euro pe care-l conduce miliardarul român
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Uluitor! Ion Țiriac a vorbit despre românul care 'a făcut tot ce există...
iamsport.ro
Uluitor! Ion Țiriac a vorbit despre românul care 'a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite': 'Mi-a fost coleg de școală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!