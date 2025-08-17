O nuntă a dat peste cap programul oltenilor înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova! Ce decizie a luat conducerea clubului din Bănie

Universitatea Craiova se duelează duminică de la ora 16:15 cu Csikszereda la Miercurea Ciuc în cadrul etapei cu numărul 6 din acest sezon regulat de Superliga.

Probleme pentru Universitatea Craiova înaintea meciului din deplasare cu Csikszereda, provocate de o nuntă! Cum au rezolvat oficialii oltenilor situația

Oltenii s-au confruntat cu o situație inedită din punct de vedere logistic înaintea acestei partide. Singurul hotel la care s-ar fi putut caza în noaptea de dinaintea jocului a găzduit o nuntă chiar în noaptea de sâmbătă spre duminică, astfel încât conducerea clubului din Bănie a considerat că nu ar fi oportun ca delegația echipei să stea acolo.

Bineînțeles că s-a pus problema că jucătorii și oamenii din staff-ul tehnic nu ar fi putut să se odihnească în condiții optime, astfel încât ar fi existat riscul ca randamentul lor de la meci să fie afectat din această cauză.

Așadar, pentru a se evita această situație neplăcută, oficialii Universității Craiova au decis să cazeze echipa la Sf. Gheorghe, adică la aproximativ 90 de kilometri distanță de Miercurea Ciuc, urmând bineînțeles ca delegația oltenilor să se deplaseze la stadion pentru duelul cu Csikszereda în ziua meciului cu autocarul. După finalul partidei, oltenii vor pleca la Brașov, iar de acolo se vor deplasa cu avionul înapoi spre Craiova.

Nicușor Bancu a revenit la antrenamente

Pe de altă parte, a primit o veste excelentă referitoare la situația medicală a lui Nicușor Bancu, accidentat recent în partida de pe teren propriu contra celor de la Spartak Trnava, prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, joc câștigat de craioveni cu scorul de 3-0.

și că exista riscul ca fundașul stânga să fie indisponibil pentru o perioadă ceva mai îndelungată, dar ulterior atât Rădoi, cât și Sorin Cârțu și , iar această chestiune s-a confirmat acum.

Internaționalul român s-a antrenat normal alături de coechipierii săi în perspectiva meciului de la Miercurea Ciuc, purtând totuși un bandaj de dimensiuni destul de mari în zona genunchiului stâng.

Astfel, există o anumită posibilitate ca Bancu să facă parte din lotul pentru această partidă, chiar dacă șansele ca el să fie și utilizat de Rădoi sunt minime.