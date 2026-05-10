E oficial! FCSB – FC Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League! Când și unde se va juca

care s-a disputat pe viață și pe moarte, a adus un rezultat ce le asigură prezența la baraj echipei pregătite de Marius Croitoru, acolo unde urmează să dea peste FCSB.

FCSB – FC Botoșani, baraj pentru cupele europene

a deschis scorul prin Chică-Roșă, însă Sebastian Mailat a reușit să aducă egalitatea pe tabelă în ultmele 10 minute după un gol venit din lovitură de la 11 metri. Acest rezultat a stabilit, din punct de vedere matematic, faptul că semifinala barajului de calificare în cupele europene se va disputa între cei de la FCSB și FC Botoșani. Duelul urmează să se dispute în Ghencea, asta din cauza faptului că Arena Națională nu va fi disponibilă pentru că acolo vor fi mai multe concerte.

Desigur, învingătoarea din această partidă urmează să joace împotriva formației ce va veni din play-off, cel mai probabil una dintre Dinamo sau Rapid. În cazul în care elevii lui Kopic termină în fața giuleștenilor, dar sub CFR Cluj, atunci confruntarea cu FCSB se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. Dacă cei de la Rapid au un reviriment fantastic în ultimele două runde de play-off, atunci va fi o confruntare ce se va disputa în Giulești.

Semifinala barajului de Conference, între echipele din play-out, se va juca pe 23 sau 24 mai. în timp ce finala urmează să aibă loc vineri, pe 29 mai.

FCSB a avut probleme cu FC Botoșani în acest sezon de SuperLiga

Pentru cei de la FCSB un meci cu FC Botoșani nu a reprezentat o floare la ureche în acest sezon. Trupa moldavă s-a impus în sezonul regulat, pe teren propriu, 3-1, ispravă pe care a repetat-o și în confruntarea ce a avut loc în play-out, când a fost un succes cu 3-2 de această dată.

Bucureștenii au însă avantajul moral că la confruntarea de acasă, de pe Arena Națională, au plecat cu toate cele 3 puncte. Atunci cei de la FCSB au izbutit o victorie cu 2-1 după golurile marcate de Thiam și Darius Olaru. Cert este că partida nu va fi deloc una ușoară pentru campioana României din ultimele două stagiuni, care încearcă să-și salveze sezonul cu calificarea în cupele europene.