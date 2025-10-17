O organizație care a ajutat refugiații din Ucraina sare în sprijinul victimelor exploziei din Rahova. Ce se întâmplă cu oamenii rămași fără locuințe

Oamenii încep să se mobilizeze pentru ajutorarea victimelor exploziei din Rahova, unde un bloc a bubuit în dimineața zilei de 17 octombrie, rezultând 3 morți și o serie de răniți. O organizație care s-a remarcat prin construirea de case pentru persoanele fără adăpost, pentru cei care rămân fără locuințe din motive de război sau catastrofe naturale a început să strângă bani pentru familiile care au rămas fără un acoperiș deasupra capului după deflagrația din cartierul bucureștean.

ADVERTISEMENT

O organizație care a ajutat refugiații din Ucraina și Gaza sare în sprijinul victimelor exploziei din Rahova

Habitat for Humanity, un ONG american care de 49 de ani se implică pentru cei nevoiași, a anunțat că se strâng fonduri pentru persoanele din Rahova care au rămas fără locuință. Voluntarii organizației nonguvernamentale prezentă și în țara noastră au ajuns la fața locului, imediat după explozie, pentru a afla care e situația celor afectați.

Directorul național al ONG-ului, Roberto Pătrășcoiu, a dezvăluit în ce constă programul pe care deja organizația a pus-o în demarare cu privire la victimele exploziei. „În momente de criză, locuința devine o linie de viață. Nu vorbim doar despre pereți și un acoperiș, ci despre siguranță, demnitate și speranță. În Rahova, zeci de familii au pierdut totul într-o clipă. Prin acest program, ne propunem să le oferim stabilitate și un punct de sprijin de unde să poată reconstrui”, a transmis Roberto Pătrășcoiu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Fiecare gest de solidaritate se transformă în speranță reală pentru aceste familii”

„Este un efort colectiv, între autorități, societate civilă, cetățeni, pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Fiecare gest de solidaritate se transformă în speranță reală pentru aceste familii”, ne-a mai spus directorul pe România al organizației Habitat for Humanity.

În doar câteva momente, viețile locuitorilor din cartierul rahovean s-au schimbat complet. Ce oferă programul de locuire socială de urgență? Cei de la HoH își propun să ofere locuințe sigure, adaptate nevoilor fiecărei familii, situate în proximitatea școlilor și mijloacelor de transport. De asemenea, ONG-ul vorbește și despre acoperirea integrală a costurilor pentru o perioadă de 12 luni: relocare, chirie, utilități.

ADVERTISEMENT

Cei care vor să ajute pot face o donație de 5 euro trimițând textul HABITAT la numărul 8835. Donațiile se pot face online și pe site-ul organizației. Totodată, companiile care vor să ofere un sprijin considerabil sunt rugate să trimită detaliile despre ajutorul acordat la adresa andreea.dobre@habitat.ro.

ADVERTISEMENT

Blocul afectat ar putea fi demolat, a anunțat Ilie Bolojan

Între timp, autoritățile au anunțat că persoanele salvate din au fost duse la hotel, însă este evident că nu vor putea locui acolo prea mult timp, mai ales că premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte probabil ca blocul respectiv să fie demolat, fiind afectată structura de rezistență.

Habitat for Humanity este o organizație nonprofit fondată în 1976 în Atlanta, Statele Unite ale Americii. ONG-ul a fost extrem de activ în câteva dintre cele mai complicate crize umanitare, precum războaiele din Ucraina și Gaza, oferind case pentru refugiați. O parte dintre oamenii din țările afectate de conflicte au fost aduși în România cu sprijinul donatorilor care colaborează cu Habitat for Humanity.

ADVERTISEMENT

Primăria Capitalei ar putea achita chiria persoanelor care au rămas fără locuințe

Și primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că instituția pe care o conduce va da o mână de ajutor persoanelor care riscă să rămână fără locuințe după explozia din Rahova.

”Nicio persoană afectată nu va rămâne fără adăpost. Nicio familie nu va fi lăsată pe stradă. Toate persoanele evacuate vor fi cazate în hoteluri, în acest sfârșit de săptămână, pe cheltuiala Primăriei Capitalei, pentru a beneficia de condiții decente de trai și siguranță. Începând de luni, vom pune la dispoziție locuințe din fondul locativ al Municipiului București și al sectoarelor Capitalei, la standarde ridicate, astfel încât aceste familii să nu resimtă o scădere a calității vieții”, a declarat Bujduveanu.

În cursul zilei de vineri este convocată o ședință extraordinară a Consiliului General, unde se va discuta despre plata chiriei pe o durată nedeterminată pentru persoanele care nu vor putea fi cazate imediat în apartamentele disponibile.

Doi dintre răniți vor fi transferați în străinătate

Două dintre (din cele 14) vor fi transferate în străinătate pentru îngrijiri medicale, a declarat premierul României într-o intervenție telefonică. Cei doi răniți care vor pleca din România, la spitale din afară, au arsuri foarte grave, iar ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că aceștia nu pot fi tratați la noi în țară, având în vedere starea lor.