„O palmă rușinoasă care își va lăsa amprenta”. Mircea Rednic, umilit în Belgia la Standard Liege. Homawoo a primit nota 2!

Meci de coșmar pentru Standard Liège, echipa pregătită de Mircea Rednic. Antrenorul român a suferit a doua înfrângere consecutivă.
Alex Bodnariu
23.08.2025 | 22:05
O palma rusinoasa care isi va lasa amprenta Mircea Rednic umilit in Belgia la Standard Liege Homawoo a primit nota 2
Mircea Rednic, umilit în Belgia. Standard Liège a pierdut acasă cu 0-3. Homawoo a fost titular

Standard Liège, echipa antrenată de Mircea Rednic, a suferit a doua înfrângere consecutivă, cu scorul de 0-3. Formația pregătită de antrenorul român a pierdut duelul de pe teren propriu cu Cercle Brugge, fără drept de replică.

Echipa lui Rednic, zdrobită de Cercle Brugge

Gruparea din Belgia a început dezastruos meciul cu Cercle Bruges, iar la pauză scorul era 3-0 pentru oaspeți. Diop, Ngoura și Utkus au fost marcatorii partidei. În repriza a doua s-a mai echilibrat jocul, însă echipa lui Rednic nu a reușit să reducă din diferență.

Și în etapa precedentă, Standard Liège a fost învinsă tot cu 0-3, dar de Royale Union SG. Lucrurile nu arată tocmai bine pentru echipa antrenată de Mircea Rednic, care a ajuns pe locul 7 în prima ligă a Belgiei, cu 7 puncte adunate în primele 4 etape jucate.

Echipele de start la: Standard – Cercle Brugge

Standard: Epolo, Fossey, Hautekiet, Homawoo, Bolingoli (46’ Mitongo), Ilaimaharitra, Nielsen (46’ Sahabo), Mehssatou (87’ Nam James), Abid (69’ El Hankouri), Saïd, Morh.

Cercle Bruges: Delanghe, Magnée (86’ De Wilde), Utkus, Ravych, Nazinho (86’ Konate), Agyekum, Gerkens, Van der Bruggen (86’ Kone), Diop, Ngoura (65’ Adewumi), Minda (77’ Nunes).

Josue Homawoo, fostul fundaș central al lui Dinamo adus de Mircea Rednic la Standard Liege, a fost titular și integralist în duelul de sâmbătă seară. Celebra publicație belgiană Le Soir a descris drept „catastrofală” prestația stoperului în vârstă de 27 de ani, care a primit nota 2. „Standard a primit o palmă rușinoasă în fața lui Cercle Brugge, care își va lăsa amprenta”, au titrat belgienii.

„Lotul? Un antrenor nu ar trebui să fie niciodată mulţumit cu lotul său, dar eu sunt. Eu şi Marc (n.r. Wilmots, directorul sportiv al clubului) vom avea nişte surprize plăcute. Discutăm şi lucrăm împreună pentru a ne da seama unde avem nevoie de concurenţă. Concurenţa dă valoare echipei. Deocamdată, ne descurcăm bine şi sunt sigur că vom avea nişte surprize plăcute în zilele următoare.

Există cluburi noi, precum Union, care au investit bine. Bruges şi Anderlecht, mai ales Bruges, care are succes la nivel european. Există mai multă calitate şi mai mulţi bani decât la prima mea experienţă. Pe vremea mea, am angajat jucători tineri pe care nimeni nu îi cunoştea, precum Michy (n.r. Batshuayi).

Îmi place să lucrez cu tineri şi să le dau o şansă dacă o merită. Campionatul Belgiei înseamnă un fotbal fizic, care cere o agresivitate sănătoasă. Încerc să introduc un joc de posesie care ne-a lipsit sezonul trecut. E normal ca adversarul să alerge când ai mingea. Trebuie să ne menţinem elementele de bază şi să ne îmbunătăţim sistemul de atac pentru a aduce mai mulţi jucători în careu”, spunea Mircea Rednic după ce a fost prezentat oficial la Standard Liège.

