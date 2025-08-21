News

O parte din bucureșteni ar putea fi puși să plătească o nouă taxă specială. Motivul pentru care primăria dorește impunerea ei

Unii bucureșteni vor fi nevoiți să scoată bani în plus din buzunare pentru a achita o nouă taxă specială. Motivul pentru care primăria dorește impunerea ei
Codrina Menţel
21.08.2025 | 15:50
O parte din bucuresteni ar putea fi pusi sa plateasca o noua taxa speciala Motivul pentru care primaria doreste impunerea ei
Anumiți bucureșteni ar putea fi puși să plătească o nouă taxa specială. Motivul pentru care se dorește impunerea acesteia. Foto: freepik.com

Bucureștenii din nordul Capitalei ar putea fi puși să plătească o taxă specială. Este vorba despre o taxă de salubrizare, ce este impusă atât utilizatorilor casnici, cât și celor non-casnici din Sectorul 1. Cu toate acestea, ca să poată fi pusă în aplicare, este nevoie de acordul Consiliului General al Capitalei. Motivul invocat de primărie.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii ar putea plăti o nouă taxă specială

Colectarea deșeurilor pentru locuitorii Sectorului 1 din Capitală ar putea să nu mai fie gratuită. Momentan, serviciile de salubrizare sunt acoperite, integral, din bugetul local.Un proiect de hotărâre în acest sens figurează la ordinea de zi a ședinței din 25 august a Consiliului Local Sector 1. Astfel, primăria dorește să instituie o taxă specială de salubritate.

Ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de acordul Consiliului General al Capitalei, conform antena3.ro. Momentan, cuantumul taxei și modul de aplicare nu au fost stabilite. Cu toate acestea, costurile au urma să fie impuse în funcție de volumul și tipul deșeurilor. De asemenea, documentul arată și motivele pentru care se ia în calcul această schimbare.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care se dorește instituirea taxei speciale pentru salubritate

În document se arată și motivele pentru care se dorește impunerea acestei taxe speciale pe salubritate pentru locuitorii din Sectorul 1. Astfel, se invocă majorarea „costurilor aferente colectării, transportului şi depozitării deşeurilor, precum şi al obligaţiilor legale privind asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului”.

În acest context, se caută surse suplimentare de finanțare. Cu toate acestea, se dorește și „responsabilizarea utilizatorilor în ceea ce priveşte generarea şi gestionarea deşeurilor”, conform sursei citate. Se menționează că această taxă este determinată de „necesitatea asigurării unei finanţări sustenabile” a serviciului public de salubrizare, în contextul în care este, în prezent, acoperit de bugetul local.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

„Creşterea costurilor aferente colectării, transportului, sortării şi depozitării deşeurilor, precum şi obligaţiile legale privind atingerea ţintelor de reciclare şi reducere a cantităţii de deşeuri depozitate impun identificarea unor surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor”, se mai precizează în referatul de aprobare.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei:...
Fanatik
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”
Designer italian, ucis de un șofer român. Accidentul s-a produs pe „Drumul morții”...
Fanatik
Designer italian, ucis de un șofer român. Accidentul s-a produs pe „Drumul morții” din Italia
Când va putea ieși Vlad Pascu din pușcărie. Instanța l-a condamnat la 10...
Fanatik
Când va putea ieși Vlad Pascu din pușcărie. Instanța l-a condamnat la 10 ani cu executare, dar nu îi va efectua pe toți: „Asta e legea”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!