O parte din bucureșteni ar putea fi puși să plătească o nouă taxă specială. Motivul pentru care primăria dorește impunerea ei

Bucureștenii din nordul Capitalei ar putea fi puși să plătească o . Este vorba despre o taxă de salubrizare, ce este impusă atât utilizatorilor casnici, cât și celor non-casnici din Sectorul 1. Cu toate acestea, ca să poată fi pusă în aplicare, este nevoie de acordul Consiliului General al Capitalei. Motivul invocat de primărie.

Bucureștenii ar putea plăti o nouă taxă specială

Colectarea deșeurilor pentru locuitorii Sectorului 1 din Capitală ar putea să nu mai fie gratuită. Momentan, sunt acoperite, integral, din bugetul local.Un proiect de hotărâre în acest sens figurează la ordinea de zi a ședinței din 25 august a Consiliului Local Sector 1. Astfel, primăria dorește să instituie o taxă specială de salubritate.

Ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de acordul Consiliului General al Capitalei, conform . Momentan, cuantumul taxei și modul de aplicare nu au fost stabilite. Cu toate acestea, costurile au urma să fie impuse în funcție de volumul și tipul deșeurilor. De asemenea, documentul arată și motivele pentru care se ia în calcul această schimbare.

Motivul pentru care se dorește instituirea taxei speciale pentru salubritate

În document se arată și motivele pentru care se dorește impunerea acestei taxe speciale pe salubritate pentru locuitorii din Sectorul 1. Astfel, se invocă majorarea „costurilor aferente colectării, transportului şi depozitării deşeurilor, precum şi al obligaţiilor legale privind asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului”.

În acest context, se caută surse suplimentare de finanțare. Cu toate acestea, se dorește și „responsabilizarea utilizatorilor în ceea ce priveşte generarea şi gestionarea deşeurilor”, conform sursei citate. Se menționează că această taxă este determinată de „necesitatea asigurării unei finanţări sustenabile” a serviciului public de salubrizare, în contextul în care este, în prezent, acoperit de bugetul local.

„Creşterea costurilor aferente colectării, transportului, sortării şi depozitării deşeurilor, precum şi obligaţiile legale privind atingerea ţintelor de reciclare şi reducere a cantităţii de deşeuri depozitate impun identificarea unor surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor”, se mai precizează în referatul de aprobare.