Sport

O pasă la portar, aproape să se transforme într-un dezastru! Jucătorii au început să râdă în hohote pe teren. Video

Scene demne de cascadorii râsului la un meci din Cupa Arabiei, acolo unde s-au înfruntat Bahrain cu Sudan, iar imaginile cu o fază din partidă au ajuns rapid virale.
Mihai Alecu
11.12.2025 | 06:01
O pasa la portar aproape sa se transforme intrun dezastru Jucatorii au inceput sa rada in hohote pe teren Video
Scene incredibile la Cupa Arabă
Fotbalul produce spectacol atât prin faze frumoase, bine lucrate, care arată valoarea și talentul imens al jucătorilor, cât și prin momente care provoacă hohote de râs din cauza greșelilor făcute de fotbaliști.

Jucătorii au început să râdă, după 20 de secunde de comedie pe teren

Partida din Cupa Arabă, dintre Bahrain și Sudan, a fost una care a produs o fază ce i-a amuzat până și pe jucători. Un duel între un fundaș și un atacant, cu o minge jucată la colțul terenului, a dus la un dribling al defensivului, care l-a găsit după cu mingea în careu. Apărătorul a dorit să dea o pasă către portar, însă i-a ieșit de un șut, pentru că a dat prea tare în minge.

Goalkeeperul a fost nevoit să respingă mingea, cu mâinile, de teamă că balonul ar putea să intre în poartă. Faza nu s-a terminat aici, iar mingea a ajuns la un atacant al celor din Bahrain, care a dat din prima, din voleu, către poarta complet goală. Șutul său s-a dus pe lângă, moment în care mai mulți jucători aflați în careu au început să râdă, conștienți și ei de faza de cascadorii râsului ce tocmai s-a petrecut.

Ce este Arab Cup, competiția ce se desfășoară în aceste zile

Cupa Arabă (Arab Cup) este o competiție internațională de fotbal destinată echipelor naționale din lumea arabă, având ca scop promovarea sportului și întărirea legăturilor culturale dintre statele arabe. Organizată inițial sub egida Uniunii Arabe de Fotbal (UAFA), competiția a reunit de-a lungul timpului selecționate din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. După mai multe pauze și ediții neregulate, turneul a cunoscut o relansare majoră în 2021, când a fost organizat de FIFA în Qatar, ca eveniment-test pentru Cupa Mondială din 2022.

Arab Cup se remarcă prin nivelul competitiv ridicat și prin interesul puternic al publicului regional, fiind o rampă importantă de afirmare atât pentru jucători consacrați, cât și pentru tineri talentați. Deși nu are prestigiul unor competiții continentale majore precum Cupa Africii pe Națiuni sau Cupa Asiei, Arab Cup joacă un rol semnificativ în peisajul fotbalistic arab.

