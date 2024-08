După ce a fost reținut în cazul materialelor pirotehnice, . Așadar, Adrian Iencsi a vorbit despre retragerea lui Bocciu din fruntea galeriei Rapidului.

“O pierdere foarte mare!”. Ce impact va avea retragerea lui Bocciu din fruntea galeriei Rapidului?

La SUFLET DE RAPIDIST, Adrian Iencsi a fost invitatul special al lui Robert Niță. Fostul antrenor și jucător al giuleștenilor este de părere că nu îl va ține foarte mult departe de stadion și de echipă.

ADVERTISEMENT

Iencsi a mărturisit că Liviu Ungurean este unul dintre cei mai importanți suporteri ai giuleștenilor, datorită faptului că a reușit să readucă suflarea rapidistă pe stadioane, imediat după revenirea echipei.

În speță, Adrian Iencsi susține că plecarea acestuia de la cârma galeriei este o mare pierdere atât pentru club, cât și pentru suporteri. Însă, Inecsi speră a Bocciu să revină la meciurile Rapidului.

ADVERTISEMENT

“E o pierdere foarte mare. Îl cunosc pe Liviu de când am venit în București, era un copil. E un băiat extraordinar, un sufletist și e persoana care și-a pus amprenta foarte serios în ceea ce se întâmplă la Rapid. E incredibil ce a reușit să facă în rândul suporterilor.

Mi-am adus aminte de o întâlnire de la Rapid, când echipa trebuia să înceapă din liga a patra. Eu, Pancu și Daniel Niculae ne-am întâlnit la stadion împreună cu suporterii.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu ei să vedem dacă era toată lumea de acord să începem din liga a patra cu ajutorul Primăriei din Sectorul 1. Toți suporterii au fost de acord și de atunci am început de la zero acest proiect”.

“Liviu a făcut foarte multe lucruri”

“Suporterii au avut un rol important, iar cu ajutorul vocii lui Liviu s-au făcut multe lucruri. El a adunat suporterii la stadion, a creat această emulație din fotbalul Românesc. Odată cu revenirea Rapidului în prima ligă s-a creat ceva extraordinar.

ADVERTISEMENT

Liviu a transmis și transmite foarte bine spiritul Rapidului către cei tineri. Frumusețea Rapidului este aparte datorită galeriei. Ceea ce a făcut el cu galeria, jos pălăria. Lipsa lui de la stadion e foarte importantă și e un mare minus.

Când intri pe stadion și cântă galeria, te simți de parcă plutești. Asta am simțit mai ales ca jucător. Sunt oameni care vin din alte orașe, nu ca să vadă echipa, ci să vadă galeria.

Avem cea mai frumoasă galeria din România, pe bună dreptate. Pentru mine este cea mai frumoasă din lume. Eu îmi doresc ca Liviu să revină la conducerea galeriei. Se vede lipsa lui. Nu e ușor pentru el acum. Sunt sigur că nu are stare și mai poate. Nu stă el liniștit acasă, se va întoarce”, a declarat Adrian Iencsi la SUFLET DE RAPIDIST.

Adrian Iencsi, despre lipsa lui Liviu Ungurean de la Rapid