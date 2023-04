O polițistă a prins un infractor datorită ținutei sale. A fost premiată, deși colegii au râs de ea

O a prins un infractor datorită ținutei sale demne de o adolescentă de 16 ani. A fost premiată, deși colegii au râs de ea atunci când le-a propus superiorilor ideea sa. Acum a relatat totul în prima sa carte.

Danni Brooke este un om al legii din Marea Britanie care a băgat în închisoare un agresor mulțumită hainelor purtate. Polițista a fost sub acoperire foarte mulți ani și așa a ajuns să lucreze într-o școală pentru a prinde un pedofil.

În cartea sa intitulată, The Girl For The Job: True Stories From My Life As An Undercover Cop, femeia și-a amintit cum au reacționat colegii la ședință. Au râs de ea pentru că avea o fustă scurtă în carouri, șosete lungi și blazer.

„La ședință, mi-au aruncat uniforma. Imaginați-vă că s-a râs, pentru că sunt o femeie adultă și sunt mamă și eram îmbrăcată într-o fustă minusculă în carouri, șosete până la genunchi și blazer”, a declarat polițista pentru .

În plus, femeia a mai adăugat că a lucrat la sute de cazuri de-a lungul carierei în poliția londoneză, însă nu a avut niciodată nu rezultat. Nici de această dată Danni Brooke nu se aștepta ca planul să funcționeze, dar în final l-a prins pe agresorul sexual.

Cum a fost prins, de fapt, pedofilul

Danni Brooke a dezvăluit că timp de două săptămâni a îmbrăcat uniforma de elevă și s-a plimbat pe unde agresorul făcuse victime. Într-o zi a stat două ore în autobuz să vadă dacă este abordată de bărbatul care mai fusese condamnat ca infractor sexual.

Acesta era căsătorit la momentul respectiv și avea copii, cât și o amantă care era însărcinată. În cele din urmă într-o zi, când superiorii o sunaseră și se pregăteau să o retragă din operațiune, a fost abordată de pedofil.

„M-am întors și am văzut un individ cu pălărie și toate hainele închise la culoare, care se ascundea după colț. Am început să merg și am auzit pași în spatele meu. Nici nu am apucat să mă întorc și el m-a apucat de gât și m-a trântit jos”, a mai adăugat polițista.

În doar 30 de secunde un echipaj a intervenit și Danni Brooke a scăpat din mâinile agresorului sexual. A fost premiată pentru cazul rezolvat, însă adevărata recompensă a venit din partea unei mame care i-a scris o scrisoare.

Femeia i-a mărturisit că fiica sa, care fusese victima pedofilului, a ajuns să nu mai ia somnifere și să nu mai facă noaptea în pat. Polițista a lucrat 10 ani sub acoperire în cazuri complicate, în care au fost arestați traficanți de droguri și .