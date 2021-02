O polițistă pensionată la 42 de ani, numită în funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne

Irina Alexe a fost numită secretar de stat în Ministerul de Interne de către premierul Florin Cîțu, la propunerea USR-PLUS. Irina Alexe este o fostă polițistă care a ieșit la pensie în 2016, la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acel moment.

Premierul Florin Cîțu a acceptat propunerea USR-PLUS și a numit-o pe Irina Alexe secretar de stat în Ministerul de interne.

Irina Alexe avea o pensie de 13.000 de lei în 2016

Irina Alexe este o fostă polițistă care s-a pensionat la doar 42 de ani, în 2016, câștigând la acea vreme o pensie de 13.000 de lei pe lună. Între timp, pensia a crescut și mai mult.

Se mai spună despre aceasta că este protejata lui Vasile Blaga.

În trecut, în guvernarea Cioloș, Irina Alexe a mai ocupat poziția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

USR PLUS are numai cuvinte de laudă la adresa Irinei Alexe, spunând că este un membru PLUS și are o “experiență îndelungată juridică şi administrativă”. Aceasta a mai fost ofițer pe o perioadă de 20 de ani în Ministerului Afacerilor Interne, iar în ultimii 10 ani a făcut parte din conducerea acestui minister.

La 35 de ani, Irina Alexe a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română

Irina Alexe a avansat rapid în cariera politică. La doar 35 de ani aceasta a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română, această numire fiind echivalentul funcției de general cu o stea, potrivit B1.ro. Acest grad profesional se obține extrem de greu și numirea ei în această funcție a fost pusă pe seama apropierii sale de Vasile Blaga.

În februarie 2016, Irina Alexe a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, moment în care avea funcția de secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. În septembrie 2016 a revenit la Ministerul de Interne în funcția de secretar de stat.

În 2019 a fost numită în conducerea PLUS.

