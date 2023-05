O poliţistă s-a deghizat în şcolăriţă pentru a prinde un pedofil care pândea fetiţe la o şcoală. “Eram îmbrăcată într-o fustă minusculă în carouri şi şosete până la genunchi”

Fosta poliţistă sub acoperire Danny Brooke a povestit într-o carte lansată recent despre experiențele pe care le-a avut de-a lungul carierei, între care aceea că la un moment dat s-a îmbrăcat în adolescentă pentru a prinde un pedofil.

Danny Brooke, mama poliţistă îmbrăcată în şcolăriţă

Danny Brooke a părăsit forțele de poliție britanice în 2013, , îndreptate împotriva prădătorilor sexuali și a traficanților de droguri.

Această activitate ascunsă a avut şi dezavantajele ei, iar la podcastul Anything Goes, Brooke și-a amintit că a fost atacată de un pedofil în timp ce lucra.

“Era un tip care comisese peste 120 de delincvențe. Obişnuia să pipăie minore și cu fiecare act de delincvență lucrurile se înrăutățeau, puțin câte puţin. Victimele sale erau eleve”, i-a spus ea gazdei James English.

Brooke a povestit că poliția a încercat de nenumărate ori să-l prindă pe pedofil, însă fără succes, astfel că în cele din urmă .

“Mi-au dat o uniformă de școlăriţă și mi-au spus: “Poți să te duci să o îmbraci’. cei din sală au început să râdă, pentru că sunt o femeie adultă și sunt mamă și eram îmbrăcată într-o fustă minusculă în carouri și șosete până la genunchi”, și-a amintit ea.

După două săptămâni părea că operațiunea a eșuat, asta pentru că deşi Danny s-a plimbat îmbrăcat astfel prin parc, infractorul nu şi-a făcut apariţia nici măcar o dată.

Lui Brooke i s-a spus chiar să renunțe și era pe cale să meargă acasă când a observat un bărbat care s-a strecurat în spatele ei. “M-am întors și l-am văzut pe tipul ăsta cu o pălărie neagră şi toate hainele închise la culoare, care se ascundea după colț. Am început să merg și am auzit pași în spatele meu. Nici nu am apucat să mă întorc și el m-a apucat de gât şi m-a trântit la pământ”, şi-a amintit fosta poliţistă.

Câteva secunde mai târziu, polițiști care stăteau la pândă să apară bărbatul s-au năpustit asupra acestuia și l-au arestat. “Am primit o scrisoare de la mama uneia dintre victime. Mi-a scris o scrisoare de mulțumire în care spunea că fiica ei nu mai ia somnifere și că nu mai udă patul”, a mai povestit Danny Brooke.

Brooke s-a retras din poliție în urmă cu zece ani, după o carieră uluitoare și de atunci a avut mai multe apariții în programele de televiziune. Primăvara aceasta ea a lansat cartea “The Girl For The Job: True Stories From My Life As An Undercover Cop”, în care a descris câteva dintre experiențele ei uimitoare din timpul serviciului.