Echipa cumpărată la beție care a scris istorie în Cupa Angliei va fi subiectul unei proiecții cinematografice la Hollywood!

Ascensiunea incredibilă a clubului Macclesfield Town FC, una dintre cele mai spectaculoase povești din istoria fotbalului englez, va fi transpusă într‑un film de la Hollywood. Echipa de liga a 5-a, care a reușit o performanță istorică în FA Cup și a trecut printr‑un proces dramatic de reconstrucție, a atras atenția unuia dintre cei mai importanți producători americani, interesat să transforme totul într‑un lungmetraj.

Clubul cumpărat la beție a eliminat-o pe Crystal Palace din Cupa Angliei și a devenit subiect de film la Hollywood!

Macclesfield, o formație din National League, adică o ligă neprofesionistă din fotbalul englez, a uimit întreaga lume a sportului-rege în luna ianuarie, atunci când a eliminat-o din pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului și o echipă importantă din Premier League care evoluează în cupele europene în actuala stagiune (a fost pentru a doua oară în istorie când un club neprofesionist elimină deținătoarea Cupei Angliei din competiție – primul astfel de episod s-a petrecut în sezonul 1908/1909). Victoria a fost posibilă datorită golului marcat de Isaac Buckley‑Ricketts, un moment care a intrat instantaneu în istoria clubului și care a devenit unul dintre punctele centrale ale viitorului film.

Totuși, interesul Hollywoodului nu s‑a născut doar din performanța sportivă, ci și din povestea absolut neobișnuită a modului în care clubul a fost cumpărat și reconstruit. Rob Smethurst, actualul proprietar, a achiziționat Macclesfield în 2020 într‑un mod cu totul atipic: în timpul unei perioade de șase luni marcate de dependență de alcool și substanțe psihoactive, el a cumpărat clubul de pe Rightmove, o platformă imobiliară, în timpul unei petreceri care a durat patru zile. Ba mai mult, la acel moment, Smethurst nu avea nicio experiență în conducerea unui club de fotbal.

De atunci însă, acesta a investit aproximativ 4 milioane de lire sterline pentru a reconstrui Macclesfield FC și încă 400.000 de lire anual pentru a menține clubul pe linia de plutire. Transformarea echipei a fost una spectaculoasă, iar comunitatea locală a fost revitalizată odată cu renașterea clubului. Producătorul american, care a venit special în Anglia pentru a urmări meciul din turul patru al FA Cup, pierdut de Macclesfield în fața lui Brentford, un alt club din , scor 0-1, a fost impresionat de povestea completă a clubului, iar astfel, potrivit informațiilor din presă britanică, acesta a angajat deja doi scenariști și a început să prezinte proiectul mai multor studiouri importante de la Hollywood.

Rob Smethurst, decorat de primarul orașului Macclesfield

Filmul va urmări nu doar parcursul sportiv al echipei, ci și lupta personală a lui Rob Smethurst cu dependențele, modul în care clubul l‑a ajutat să își schimbe viața și felul în care el, la rândul său, a salvat Macclesfield. Un alt element emoționant al poveștii îl reprezintă moartea tânărului atacant Ethan McLeod, care a decedat la vârsta de 21 de ani în urma unui accident rutier, produs cu doar câteva săptămâni înainte de victoria istorică împotriva lui Crystal Palace.

Eforturile lui Smethurst au fost recunoscute oficial: el a primit titlul onorific de „Freedom of the Town” din partea primarului orașului, o distincție acordată în timpul victoriei din meciul de campionat cu Southport. Pe plan sportiv, Macclesfield continuă să impresioneze. Formația antrenată de John Rooney este deja calificată în play‑off‑ul de accedere în League Two (al patrulea eșalon al fotbalului englez) și urmărește obținerea celei de‑a patra promovări din ultimii cinci ani, un ritm amețitor pentru un club care, în urmă cu doar câțiva ani, dispăruse complet.