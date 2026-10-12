„Bunica, din vară la Steaua!” O poză cu Gigi Becali a provocat un schimb de replici între Mircea Bravo și clubul din Ghencea

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Mircea Bravo (39 de ani) este unul dintre numele care nu mai are nevoie de prezentări. Celebrul comediant român s-a fotografiat împreună cu bunica lui alături de Gigi Becali, patronul FCSB-ului. Postarea sa în mediul online a provocat o reacție imediată din partea clubului Steaua.

Mircea Bravo a intrat în război cu Steaua din cauza lui Gigi Becali

Mircea Bravo este unul dintre comedianții români cu sute de admiratori și care reușește să stârnească hohote de râs prin videoclipurile și chiar filmele realizate. Recent, el și bunica lui au pozat alături de Gigi Becali și a postat fotografia pe contul său personal de Facebook. Pe lângă cele peste 27.000 de aprecieri, el a primit și un număr impresionant de comentarii. Cel mai distinct dintre ele a fost din partea Stelei, clubul din Ghencea reacționând la mesajul atașat postării „Bunica, din vară la Steaua!”.

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Clubul din Liga 2 i-a lăsat în secțiunea de comentarii următorul mesaj: „Domnule Mircea Bravo, vă rugăm să faceți distincția clară între Steaua București și SC FC FCSB SA. Persoana din imagine nu are nicio legătură cu clubul Steaua. Vă solicităm să modificați postarea și să folosiți denumirea corectă a clubului la care faceți referire, pentru a nu crea confuzie în rândul suporterilor și al publicului larg. SC FC FCSB SA nu este Steaua!”.

Cum a răspuns Mircea Bravo atacului din partea clubului din Ghencea

Comediantul a văzut la scurt timp mesajul primit, și, tot în spirit de glumă, a răspuns astfel: „Steaua București din cauză că nu ne-am înțeles cu domnul Becali, Bunica o să vină la Steaua, nu la FCSB. O primiți?”. În ceea ce privește restul internauților care au comentat la postarea respectivă, reacțiile au fost majoritar contra: „O asociere de imagine care te trage in jos”, „Jenant”, „Te credeam mai serios…”, „Unele poze se țin pentru sine…”.

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Mircea Bravo, care nu este singura personalitate din România care , le-a răspuns și contestatarilor, în aceeași notă comică: „Știu că sunt guri rele în comentarii, dar am primit 3,4 milioane de euro pentru această poză. Fiți sinceri și spuneți câți dintre voi ați zice pas la această ofertă”. Iată postarea de pe contul personal al lui Mircea Bravo, cu care comediantul a reușit să își înfurie o parte dintre admiratori:

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Cine este, în realitate, bunica lui Mircea Bravo

, însă, puțini știu care este legătura dintre ea și tânărul care a făcut-o faimoasă. Chiar dacă este prezentata ca fiind ”bunica” lui Mircea Bravo, între cei doi nu există, de fapt, nicio legătură de sânge. Cei doi fac echipă minunată în toate proiectele din online de aproape un deceniu. Lenuța Moldovan, pe numele ei real, este o bătrânică de 78 de ani, care provine din Chinteni, județul Cluj. „L-am văzut că are inima bună. I-am zis că, dacă vrea să filmăm ceva, să stea la masă să mănânce prima dată și apoi ne apucăm de treabă.”, povestea tanti Lenuța despre începutul colaborării cu Mircea Bravo, pentru click.ro.