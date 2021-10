O prezentatoare cunoscută părăsește Antena 1 după 13 ani. De ce a luat această decizie

Ionela Lucan a anunțat că va pleca de la Antena 1, acolo unde a lucrat în ultimii 13 ani.

În ultimul timp prezenta matinalul de weekend. Aceasta spune că după atâți ani își dorește să se ocupe de unele proiecte personale și ar putea pleca din România pentru o perioadă.

Nu a exclus însă o posibilă revenire în televiziune. Prezentatoarea a postat un mesaj pe pagina sa de socializare pentru fanii săi.

Ionela Lucan nu va mai prezenta matinalul din weekend de la Aceasta a postat un mesaj pe contul său de Instagram pentru fanii săi.

“Dragilor, împărtășesc cu voi o decizie pe care am luat-o foarte greu și pe care o cântăresc de luni de zile dar pănă la urma lucrurile s-au ales pur și simplu: mă despart de Observator după mai bine de 12 ani, timp în care am trecut prin toate stările posibil, am străbătut țara în căutare de știri și, de multe ori, și continentul.

Motivele sunt mai multe dar principalul are legătura cu faptul că am hotărât, alături de familia mea, să testam un alt ritm de viață.

Vă las pe mâini foarte bune, colegii mei vor anunța în curând cine va prezenta mai departe jurnalul în diminețile de weekend.

Eu va mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcuta. Pe curând :)”, a scris prezentatoarea

Aceasta vrea ca în următoarea perioadă să se concentreze pe unele proiecte personale pe care din lipsă de timp le-a tot amânat. Jurnalista a mărturisit că cel mai probabil va părăsi România pentru o perioadă de timp și își va desfășura activitatea online.

“Am un proiect care implică și relocarea familiei mele în afara țării pentru o perioadă de timp şi pe care l-am tot amânat. Acum era momentul potrivit să iau această decizie.

Nu înseamnă că nu voi mai reveni vreodată în televiziune dar, în viitorul apropiat, activitatea mea se va desfășura în principal în online”, a spus Ionela Lucan,

Ionela Lucan era în trustul Intact din 2008

Jurnalista a fost angajata cunoscutului trust din anul 2008. Mai întâi a fost reporter, corespondent în țară pentru Antena 1 și Antena 3. Înainte de a veni în București, ea de la Cluj.

După o perioadă a devenit reporter special la Observator. Din anul 2019 a prezentat Observatorul de la ora 16.00. După o perioadă a devenit mămică așa că a intrat în concediu de maternitate.

“Deocamdată mă ocup de bebelușul meu, așa că…sunt în pauză”, a scris jurnalista la începutul anului 2020.

Ionela Lucan a revenit pe micile ecrane anul acesta în luna februarie. De atunci a prezentat matinalul de weekend.

Acum, cunoscuta prezentatoare a decis să-și ia o pauză pentru a se ocupa de unele proiecte personale. Deocamdată nu a vrut să dea mai multe amănunte, dar a spus că își va desfășura activitatea în mediul online.