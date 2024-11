O prințesă exotică a venit de la 4.400 de kilometri să-și susțină soțul la alegerile din România: „Sprijinul ei e neprețuit”. Exclusiv

O prințesă a venit de la mii de kilometri depărtare să își susțină soțul la alegeri. Partenerul ei, un cunoscut artist, a făcut un pas neașteptat de curând, implicându-se în politică.

Cântărețul a fost surprins când s-a ”trezit” cu tânăra prințesă la poarta casei sale și este extrem de fericit să știe că oamenii dragi sunt alături de el la alegeri.

Karym, căci despre el este vorba, se bucură de sprijinul celor apropiați și speră că va fi ales, cu toate că partidul în numele căruia candidează nu este cunoscut la nivel național. Amina, partenera lui Karym, cu care urma să facă o mare nuntă în România, dar din motive ce țin de birocrație nu a mai avut loc marea petrecere, a străbătut peste 4.400 de kilometri pentru a fi aproape de soțul ei în acest moment atât de stresant.

Karym a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că este extrem de recunoscător pentru că Amina îi e aproape în campania electorală, tânărul candidând pentru un loc în Parlament din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Karym, candidatul POT: „Sprijinul soției este neprețuit”

„Este o perioadă încărcată pentru mine, iar sprijinul soției este neprețuit. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate și susținere. Vrem să arătăm că Partidul Oamenilor Tineri poate aduce o schimbare reală în politica românească”, a declarat Karym, pentru FANATIK.

Amina s-a angrenat atât de mult în campania soțului ei, încât prințesa africană a ținut să transmită un mesaj comun cu acesta. Cei doi îi îndeamnă pe români să iasă la vot pe 1 Decembrie, data la care votăm viitorii reprezentanți din Casa Poporului. susține că este încrezător că va strânge suficiente voturi, mai ales că partidul pe care îl reprezintă este format din oameni noi, dorind să fie o alternativă reală pentru cetățenii care s-au săturat de vechea clasă politică.

„Colegii mei din toată țara mi-au luat-o puțin inainte, dar incepem si noi la Brăila, să facem oamenii să înțeleagă cât de important este să iasă la vot pe 1 Decembrie!

Pentru prima dată după Revolutie, românii din toată țara pot alege oameni sinceri, normali, care nu au mai făcut politică niciodată. Un partid curat din toate punctele de vedere! Singurul partid care isi publică bilanțul contabil in fiecare lună! Singurul partid care și-a depus candidaturile in circumscripții in format digital! Niciun partid, PSD, PNL, USR, AUR, SOS..etc. nu a făcut asta. Au venit cu dosare cu șină, la depunerea candidaturilor! În schimb, se tăvălesc pe jos pentru digitalizare! Schimbarea incepe cu noi!”, mai transmite .

Cine este Amina, prințesa africană cu care e însurat artistul

Prințesa provine dintr-o străveche familie de monarhi. Tânăra este verișoara actualului conducător al casei regale cameruneze, Nabil. Tatăl ei și monarhul sunt frați. Amândoi provin din linia lui Ibrahim Njoya, unul din cei mai respectați regi ai regatului din Camerun.

Regele pe care camerunezii îl vor păstra mereu în memorie a lăsat multe lucruri în urmă. A inventat un alfabet nou, o nouă limbă, folosită și azi în comunitățile cameruneze.