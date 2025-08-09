O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților

După ce a fost suspendată din funcția pe care o ocupa la o școală, o profesoară a fost găsită vinovată de oamenii legii. Aceasta a confirmat că de 13 ani, timp de mai multă vreme. Care este, de fapt, sentința primită din partea magistraților.

Profesoară, găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani

Un cadru didactic din Ohio, Statele Unite ale Americii, a ajuns în atenția oamenilor legii. Femeia pe numele său Stefanie Erin Kellenberger, în vârstă de 40 de ani, era cunoscută în comunitate pentru profesia sa.

Aceasta preda la clasa a șasea, însă asupra sa au fost lansate acuzații grave. Profesoara a fost suspendată din funcția sa de la Shelby City Schools, după ce inspectorul școlar Michael Browning a primit un apel telefonic de la poliție.

Se întâmpla în februarie 2024 când Departamentul de Poliție din Mansfield a comunicat instituției de învățământ că asupra profesoarei „au fost formulate acuzații”, scrie . A abuzat o copilă de 13 ani o vreme îndelungată.

Abuzurile au avut loc la domiciliul cadrului didactic și s-ar fi desfășurat pe o perioadă de câțiva ani. Acestea ar fi început în februarie 2020 când victima avea doar 13 ani. Au continuat până la vârsta consimțământului (16 ani).

Infracțiunile s-au produs până în octombrie 2021. Anunțul a fost făcut de către judecătorul Brent Robinson de la Tribunalul Richland County Common Pleas. În altă ordine de idei, procurorul a subliniat că nu a fost folosită forța asupra elevei.

Sentința primită de profesoară

Profesoara de limba engleză a fost găsită vinovată de către magistrați pentru că a abuzat o elevă de 13 ani. Judecătorii au pus-o sub acuzare oficială în septembrie 2024. O lună mai târziu cadrul didactic a demisionat din școlile în care preda.

Din fericire, procesul a avansat destul de repede și victima a cerut o pedeaspă de trei ani în spatele gratiilor. În schimb, oamenii legii au considerat că această sancțiune esta una mult prea ușoară și au luat o altă decizie.

Așa se face că procurorii americani au venit cu două opțiuni. Prima a fost o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani. A doua variantă a fost închisoarea pe o perioadă de 15 ani, însă cu posibilitatea eliberării judiciare după 10 ani. Opțiunea aleasă de a fost cea din urmă.

Ce trebuie să facă profesoara acuzată de eleva de 13 ani

Stefanie Erin Kellenberger a pledat vinovată pentru toate cele patru acuzații de agresiune sexuală de gradul III. În plus, a primit 17 acuzații de comportament sexual ilegal cu un minor de gradul III, după cum arată dosarul instanței din Richland County Common Pleas Court.

De asemenea, va fi supusă unui control pe o perioadă de 5 ani, imediat după eliberarea din spatele gratiilor. În plus, trebuie să se înregistreze la șeriful districtului ca infractoare sexuală de nivel 3 la fiecare 90 de zile pentru tot restul vieții sale.

Mai mult, trebuie să evite orice contact posibil în viitor cu victima. Totodată, cadrul didactic este nevoit să renunțe definitiv la licența de profesor în schimbul posibilității de a fi eliberat după 10 ani de bună purtare.

Până la pronunțarea sentinței oficiale profesoara din SUA rămâne sub supraveghere electronică. Pe de altă parte, fata care a fost abuzată de cea de la catedră este ușurată că nu trebuie să depună mărturie la Tribunal.