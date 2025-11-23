„O prostie!”. LPF, reacție virulentă după adoptarea Legii Novak în sportul românesc. Cristi Balaj anticipează probleme mari cu Uniunea Europeană

ADVERTISEMENT

Sportul românesc a consemnat o schimbare majoră miercuri, 19 noiembrie 2025, odată cu adoptarea Legii Novak. Un oficial LPF, dar și Cristi Balaj, s-au pronunțat în cazul acestei modificări. Cum au reacționat, de fapt.

Oficialul LPF a reacționat dur în cazul Legii Novak în sportul românesc

Legea Novak presupune ca, de acum, toate cluburile din România, indiferent de sport, sunt obligate să folosească cel puțin 40% sportivi români în meciurile organizate pe teritoriul țării.

Marius Mitran dezaprobă o astfel de lege. Oficialul LPF susține că nicăieri în fotbalul din vestul Europei nu există o lege precum și că implementarea acesteia în România nu face altceva decât să ne țină la distanță de traiectoria europeană.

„Mi se pare o prostie și sper să nu ajungă să se pună în aplicare. Noi facem, prin astfel de mișcări, tot felul de lucruri care să ne împiedice să ne apropiem de fotbalul european. Închipuiți-vă o astfel de lege în Spania, în Anglia, Germania, Italia… E un fotbal profesionist!

A venit regula U21, ok… am strâns din dinți, unii strâng și acum. Ok, acum, în condițiile în care oricum avem niște pași mari de recuperat față de fotbalul vestic, îmi pun încă o opreliște… Cum să te mai duci acolo? Sper ca legislația europeană totuși să se aplice acest vest și acest pro Europa și în astfel de idei!”, a spus Marius Mitran.

Cum a comentat Cristi Balaj despre Legea Novak

Dacă și au lăudat Legea Novak, fiind de acord cu ea, Cristi Balaj are o cu totul altă părere. Fostul mare arbitru sprijină ideea de a avea cât mai mulți jucători români în echipele din țară, însă consideră că această lege este una neconstituțională.

„Ținta acestui demers are o cauză lăudabilă. Toți ne dorim să avem în echipele din SuperLiga, Liga 2 sau Liga 3 cât mai mulți jucători români. Dacă s-ar putea să avem numai români. Mai mult de atât, ne-am dori să avem români și la Real Madrid, și la Barcelona, și la Manchester City. Ca rezultat, ar însemna ca selecționerul României să aibă o arie mai mare de selecție și să ajungem la turneele finale.

Din păcate, pentru cei care au muncit și au depus efort pentru a avea în final votată această lege, nu este constituțională din punctul meu de vedere. Este trist! Acest demers se opune dreptului UE și încalcă principiul liberei circulații a lucrătorilor. Un stat membru UE nu poate impune restricții pentru sportivi, cetățeni, comunitari din spațiul UE”, a spus inițial Balaj.

Ce trebuie să facă, de fapt, Statul pentru sport

Cristi Balaj a spus ulterior ce trebuie să facă autoritățile Statului pentru ca sportul să producă în sfârșit rezultate în toate domeniile sale. Fostul președinte de la CFR Cluj a subliniat și unde se face discrepanța dintre sportivii români și cei străini.

„Noi trebuie să ajungem, dacă vrem să avem rezultate, să copiem ceea ce se implementează și este perfect legal în alte țări, să încurajăm, să susținem, să premiem în momentul în care o echipă folosește mai mulți jucători din țara respectivă. Asta trebuie să facem. Premiem cum fac cei din Ungaria, investim în copii și juniori pentru a ajunge jucătorul tânăr român, la împlinirea vârstei de 19-20 de ani să joace într-o echipă pentru că merită, pentru că are valoare.

Din păcate, copiii noștri, sau din fericire aș începe, mai exact, la vârsta de 8-9-10 ani joacă de la egal la egal cu cei de la Barcelona, Bayern, Manchester City, Milan, țările cu un fotbal dezvoltat. Pe măsură ce înaintează în vârstă și unii și ceilalți, cei din străinătate, când împlinesc 19-20 de ani ajung pe o scară ierarhică de la 1 la 10, ajung la etajul 9-10 și noi rămânem blocați undeva la 6. De ce? Pentru că greșim pe parcurs, nu facem suficient și știm unde greșim: metodologie, pregătirea antrenorilor, vitaminizare, educație, alimentație, baze sportive cu tot ce înseamnă anexe! Toate aceste lucruri sunt legate de bani. Dacă vrem rezultate, cei din parlament trebuie să adopte niște legi care să sprijine copiii și juniorii”, a mai spus Cristi Balaj.

Potențiale probleme cu Uniunea Europeană din cauza Legii Novak

Cristi Balaj consideră că Legea Novak poate aduce României probleme cu Uniunea Europeană. El a exemplificat printr-o situație comună într-un meci de fotbal, în care fotbalistul român are întâietate în fața celui străin datorită legii, chiar dacă nu au același post.

„O să avem probleme mari. În momentul în care UEFA va fi contestată de un sportiv… e suficient doar unul să conteste și apoi… Vă dau un exemplu. O echipă are doi fundași dreapta, da? Unul este român, unul este străin. A efectuat antrenorul toate schimbările și mai rămâne o schimbare, o înlocuire. Și ne trezim că fundașul dreapta din teren este accidentat grav de un adversar și necesită înlocuirea lui. Și ce faci? Român pe bancă ai fundaș stânga, mijlocaș stânga, portar și un atacant și un mijlocar. Și ce faci? Face echipa parlamentul? Păi e echipa făcută de parlamentari, nu de antrenori aici!”, a mai comentat Balaj.

Cum poate fi atacată legea

Cristi Balaj a spus și cum poate fi atacată, de fapt, o asemenea lege. Întreaga procedură trebuie realizată în timp rapid, după ce legea a fost făcută public, pentru a mai putea fi schimbat ceva.

„Până la președinte, ea poate să fie atacată și tinită către Curtea Constituțională ca fiind neconstituțională de un grup de parlamentari, nu știu, cred că maxim 50, dar mi-e greu să cred că se va întâmpla acest lucru atât timp cât a fost votată. Cu toate că în primă fază Camera Senatului a dat vot negativ. Ea a trecut în Camera Deputaților ca fiind for decizional, venind dinspre Senat cu vot negativ.

Doi la mână, avocatul poporului este primul cel care ar putea să trimită către Curtea Constituțională. Deci doamna Weber este cea care poate să trimită pentru a fi reverificată către Cutea Constituțională. Dacă nu, președintele poate trimite către Curtea Constituțională pentru a fi reverificată și reanalizată această lege, care, din punctul meu de vedere, contravine regulilor europene.

Cluburile care contestă legea ar trebui să facă adresă către Ligă, în speranța că Liga va face acest demers mai departe către avocatul poporului și către Cotroceni, către președinte. Să se aducă la cunoștință că este neconstituțională, în situația în care Liga nu face demers și are nevoie de unanimitate, cu toate că unanimitatea trebuie să existe când treci o asemenea lege, nu când o contești. Ori, având în vedere că nu a existat unanimitate în adoptarea unei asemenea legi de către parlamentari, la solicitarea Ligii, prin Ligă sau, dacă nu, cluburile directe, cele care doresc să conteste, să trimită o adresă către avocatul poporului. Termenul este de 5 zile din momentul în care legea a fost prezentată pe site”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.