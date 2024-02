O prostituată, la un pas de moarte, după ce un tânăr a lovit-o cu ciocanul în cap. Bărbatul a premeditat totul

, după ce un individ a lovit-o cu bestialitate în cap cu un ciocan. Acesta a fost reținut de poliție sub acuzații foarte grave.

Prostituată bătută în cap cu un ciocan

Bărbatul în vârstă de 25 de ani a fost arestat de procurorii din Iași, sub în urma unei incidente în care a încercat să omoare o prostituată. Procurorii susțin că acesta și-a pregătit fapta în avans, cu intenția clară de a comite o crimă premeditată.

Ancheta desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a relevat că individul și-a planificat meticulos atacul. Sub pretextul că dorea să întrețină relații sexuale contra cost cu victima acesta a intrat în apartamentul în care trebuia să se vadă cu femeia și a agresat-o brutal, folosind un ciocan.

„S-a reţinut din mijloacele de probă administrate în cauză că în noaptea de 17/18 februarie 2024, după premeditarea şi efectuarea de acte de pregătire a faptei, sub pretextul intreţinerii de relaţii sexuale contra cost cu persoana vătămată C L G, a pătruns in apartamentul acesteia, din municipiul Iaşi, strada Chimiei, iar, in interior, i-a aplicat multiple lovituri in zona capului, cu un obiect contondent (ciocan)”, arată actele de urmărire penală.

Victima a supraviețuit

Din fericire, victima a supraviețuit atacului, însă a suferit leziuni grave. Conform documentelor medicale, aceasta a fost diagnosticată cu contuzii cerebrale, hematom subdural și multiple fracturi craniene care au pus viața sa în pericol.

Medicii spun că procesul de recuperare este unul destul de lung, care ar necesita între 35 și 40 de zile de îngrijiri medicale pentru ca victima să se vindece complet.

Pe 21 februarie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au emis un mandat de reținere împotriva suspectului și au solicitat instanței de judecată arestarea preventivă a acestuia.

Individul în vârstă de 25 de ani este cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat și urmează să fie adus în fața justiției pentru a răspunde pentru faptele sale grave.

Chiar dacă acesta este cercetat de către oamenii legii pentru infracțiuni foarte grave, atacatorul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la finalizarea anchetei, însă la primirea sentinței s-ar putea alege cu ani grei de închisoare. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.