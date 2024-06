O publicație de top a rămas impresionată de fanii naționalei României la Euro 2024: „Două zile au îmbrăcat orașul în galben”

Nu doar prestația României e impresionantă la Euro 2024, Conaționalii noștri au primit elogii din partea unora dintre cei mai buni jurnaliști din lume.

Fanii echipei naționale a României, elogiați de o publicație de top: „Cea mai bună acustică”

Jurnaliștii de la , una dintre cele mai mari publicații de sport din lume, a dat verdictul înainte de startul optimilor de finală de la Campionatul European. Șase redactori de top au fost puși să aleagă care este cea mai plictisitoare națională de până acum, care este echipamentul preferat, cine are cei mai frumoși fani și cine va câștiga trofeul.

La capitolul suporteri, românii le-au luat ochii jurnaliștilor de la TheAthletic. În cele trei meciuri din Grupa E, de la Euro 2024, „tricolorii” au fost susținuți de fiecare dată de o mare galbenă formată din peste 30.000 de spectatori.

„România are cei mai tari fani! Când s-au întors de la Munchen, după ce naționala lor a bătut-o pe Ucraina pe Allianz Arena, au dat startul unei petreceri care a durat până dimineață. Fiecare bar, restaurant, autobuz sau tramvai a părut colorat în galben timp de 24 de ore”, a scris Seb Stafford-Bloor.

De aceași părere a fost și colegul său, Slater: „Sunt mulți candidați la acest premiu (n.r. – de cei mai frumoși fani). Vizual, olandezii stau cel mai bine, dar românii au cea mai bună acustică. Și scoțienii au făcut, totuși, o impresie bună”.

Cât costă și cum se pot cumpăra biletele pentru România – Olanda, de la Euro 2024

Următorul test al naționalei României și al fanilor ei este cel cu Olanda. Fotbaliștii și întreaga suflare tricoloră au ocazia să făcă impresie bună și în optimile de finală de la Euro 2024. Aceștia se întorc la „locul faptei”. Mai exact, meciul cu batavii se va juca pe Allianz Arena, acolo unde reprezentativa noastră a debutat în forță la turneul final, scor 3-0, cu Ucraina.

Suporterii români vor lua cu asalat și stadionul pe care joacă în mod normal Bayern Munchen și care are o capacitate de 66.000 de locuri. 28 iunie a fost ultima zi când s-au putut achiziționa bilete, care,

„În momentul de față, sunt alocate 7.000 de bilete. Mult mai puțin decât am avut în faza grupelor, e decizie UEFA. Dar am început să fac demersuri pentru a dubla această sumă pentru că la toate meciurile din grupe am avut constant peste 30.000 de oameni. Eu le-am spus celor de la UEFA că vor fi asaltați de români și că românii vor lua pe sus stadioanele. Nu m-au crezut, dar acum s-au convins (n.r. râde).

Noi și Țările de Jos vom pleca cu câte 7.000 de bilete destinate în peluză. După care, după ce aceste bilete sunt epuizate, mai sunt bilete pentru publicul general. Eu asta încerc să-i conving pe cei de la UEFA, îmi e greu să cred că va veni cineva din Germania la meciul României, dacă nu este român. Biletele nu sunt disponibile acum, mai târziu. Vom fi notificați ca țară participantă, vom face anunțul pe site-ul Federației și vom transmite mesajul pe cât mai multe canale”,