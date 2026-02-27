O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar

ADVERTISEMENT

Conflictul dintre Pakistan, una dintre puterile nucleare ale lumii, şi Afghanistan a escaladat dramatic în doar câteva ore. Armata pakistaneză a lansat bombardamente asupra capitalei Kabul, oraşului Kandahar și a altor localităţi din provincia Paktia.

Ministrul pakistanez al apărării: „Acum este război deschis între noi și voi”

Declarațiile beligerante ale liderilor de la Islamabad s-au înmulțit în cursul zilei de vineri, iar ministrul apărării, Khawaja Asif, a tunat împotriva ţării vecine: „Răbdarea noastră a ajuns la limită. Acum este război deschis între noi și voi”. Pakistanului justifică atacurile aeriene ca răspuns la un atac pe care Afganistanul l-a efectuat joi seara împotriva bazelor și instalațiilor militare pakistaneze de la granița dintre cele două țări, frontieră trasată în 1893 şi pe care Afganistanul nu o recunoaște oficial. La rândul său, Kabulul susține că ofensiva sa de la graniţă a fost lansată ca represalii pentru atacurile aeriene efectuate duminica trecută de Pakistan şi în urma cărora 13 civili şi-au pierdut viaţa.

Acest ciclu al represaliilor este încă în derulare, un purtător de cuvânt al talibanilor anunțând pe reţeaua X că Afganistanul a lansat deja un nou contraatac. Ambele părți susțin că au provocat pierderi mari adversarului lor, suferind în același timp pagube minime, afirmații dificil de verificat.

Potrivit Ministerului Apărării afgan, 19 posturi ale armatei pakistaneze și două baze au fost distruse, 55 de soldați pakistanezi au fost uciși, iar alții câțiva au fost „capturați de vii”. În schimb, Pakistanul susține că a pierdut doar trei soldați și a neagă că vreunul dintre soldaţii săi ar fi fost luat prizonier. Islamabadul susţine însă că 27 de posturi afgane au fost distruse, nouă luptători capturați și cel puțin alți 133 au fost uciși.

Violența jihadistă de la frontiera Pakistanului a atins niveluri nemaivăzute de peste un deceniu

Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat considerabil după ce talibanii afgani au ocupat Kabulul în august 2021. Între altele, că oferă refugiu grupării Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), talibanii pakistanezi responsabili de numeroase atacuri pe teritoriul pakistanez, acuzație pe care Kabulul însă o neagă. „Violența jihadistă din regiunile de frontieră ale Pakistanului, determinată în principal de TTP, a atins niveluri nemaivăzute de peste un deceniu, făcând din 2025 unul dintre cei mai sângeroși ani din istoria recentă”, a declarat pentru Le Monde Samina Ahmed, specialistă în Asia de Sud în cadrul International Crisis Group.

Vineri, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, i-a acuzat pe talibani că au transformat Afganistanul „într-o colonie a Indiei”, din care exportă terorism. De altfel, Islamabadul și-a acuzat frecvent inamicul indian, care s-a apropiat de regimul taliban în ultimele luni, că susține insurgenții separatiști Baloch și TPP.

Reizbucnirea ostilităților nu este deloc surprinzătoare, în opinia analiştilor, ea venind după mai multe runde de negocieri nereușite. În octombrie 2025, luptele mortale dintre cei doi vecini au lăsat peste 70 de morți de ambele părți ale frontierei. Un armistițiu a fost inițial mediat de Qatar și Turcia, dar negocierile nu au reușit să producă un acord durabil între Kabul și Islamabad. Intervenția Arabiei Saudite a facilitat eliberarea a trei soldați pakistanezi capturați de afgani în octombrie 2025 şi cam acesta a fost singurul rezultat notabil al tratativelor.

Atacurile recente ale Pakistan marchează o escaladare semnificativă și periculoasă în comparație cu ciocnirile anterioare, potrivit lui Michael Kugelman de la Atlantic Council. „Pakistanul pare să-și fi extins țintele dincolo de TTP, pentru a lovi regimul taliban însuși. Iar talibanii au promis o campanie susținută de operațiuni împotriva Pakistanului”, a avertizat specialistul în Asia de Sud.

Iranul profită de conflictul dintre Afganistan şi Pakistan pentru a transmite un mesaj către SUA

Iranul a profitat de context şi s-a oferit să medieze conflictul. Ministrul de externe Abbas Araghchi a declarat că ţara sa este pregătită să ofere orice asistență va fi nevoie pentru a promova dialogul și cooperarea dintre Islamabad și Kabul, iar analiştii consideră că inițiativa Teheranului poate fi interpretată și strategic. Donald Trump a amenințat recent conducerea iraniană cu acțiuni militare în cazul în care nu se ajunge la un acord în legătură cu programul nuclear, iar în ultimele zile armata americană , fiind cea mai mare concentrare de forţe de la începutul războiului din Golf împotriva Irakului, în urmă cu peste 23 de ani.

Iranul profită de situaţie ca să se prezinte ca o forță stabilizatoare într-o regiune deja fragilă, iar mesajul implicit către Washington este că oricine slăbește sau destabilizează militar Teheranul riscă o reacție în lanț din Golful Persic, prin Afganistan și până în Pakistan. Astfel, un război împotriva Iranului ar putea inflama și mai mult conflictele existente și ar putea erupe într-o conflagrație.

Pakistanul dispune de capacități militare semnificativ mai mari decât ale Afganistanului, fiind una dintre puținele țări din lume care arme arme nucleare. Cu toate acestea, talibanii din Afganistan au experiență în războiul asimetric împotriva unui adversar mai puternic, după ce au petrecut mai mult de un deceniu opunându-se forțelor americane și aliaților lor NATO, care au răsturnat regimul taliban în 2001.