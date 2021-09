O rață, înregistrată spunând „Prostu’ naibii”. Specia din care face parte, inclusă pe lista păsărilor vorbitoare. Video

Un studiu realizat recent arată că o nouă specie de pasăre poate imita diverse sunete, printre care se află și vorbirea umană. Specia despre care este vorba este rața de mosc australian.

O rață, înregistrată spunând „Prostu’ naibii”. Ce arată studiul recent

Descoperirile au fost făcute după ce un astfel de exemplar a fost înregistrat chiar în timp ce înjura și a spus „prostul naibii”.

Astfel, această înregistrare este prima dovadă care arăta că poate să imite diverse sunete pe care le aude în jurul său și devine astfel colegă cu papagalii și pasărea colibri în ceea ce privește celelalte specii de păsări vorbitoare.

Pasărea care a fost auzită înjurând în acest fel este un mascul de rață de mosc care se află în captivitate în Rezervația Naturală Tidbinbilla, pe nume Ripper.

Pe lângă faptul că a fost auzit spunând „prostul naibii”, masculul a mai imitat și sunetul unei uși care se trântește.

Cercetătorii care au realizat acest studiu sunt de părere că rața a auzit vorbele îngrijitorului său, care probabil era supărat din cauză că mâncarea pentru animale a ajuns destul de târziu și de aceea s-a enervat și a folosit aceste cuvinte.

Cel care l-a înregistrat, de fapt, pe Ripper este cercetătorul Peter Fullagar, care s-a și pensionat între timp.

Acest lucru a avut loc mai bine de acum 30 de ani, iar toate înregistrările au fost recent ascultate de cercetătorul Carel Ten Cate, de la Universitatea Leiden din Olanda, care a dus mai departe acest și s-a convins de faptul că rața chiar vorbea pe acea înregistrare, chiar dacă inițial el a mărturisit că nu credea acest lucru.

„Când am citit prima oară, am zis că e un fake, nu poate fi adevărat. Dar s-a dovedit a fi adevărat”, a spus el, confotm

Acum, această specie poate fi inclusă în categoria animalelor care vorbesc.

Totodată, cercetătorul crede că rața probabil voia să spună mâncare, dar a greșit o literă (n.red: food înseamnă mâncare, fool înseamnă prost).

„Îmi imaginez că îngrijitorul lui îi spunea în glumă Hai c-a venit mâncarea aia nenorocită (în engleză: Okay, here is your bloody food)”, a spus profesorul Ten Cate.

„Au o ușoară variație a vocii… au contact apropiat cu părinții și pot fi puternic influențați de ei în primele stadii ale vieții”, a mai declarat acesta.