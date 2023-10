Mario Joy o răzbună pe Otilia Bilionera în războiul cu impresarul: ”Vorbim de foarte mulți bani”

Mario Joy, interpretul super hit-ului ‘California’, vorbește despre ce a trebuit să facă pentru a deveni cunoscut. De asemenea ne spune ce a stabilit cu fostul manager înainte să înceapă procesul.

După 3 ani au avut o singură înfățișare la proces

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Mario Joy, cunoscutul cântăreț, spune lucruri neștiute despre viața și cariera lui. Devenit celebru odată cu super hit-ul ‘California’, Mario Joy își amintește cum a făcut taximetrie patru luni să aibă bani să vină la București.

Tatăl sau nu a fost de acord cu cariera muzicală așa că a fost nevoit să se angajeze de la 16 ani. Mario Joy ne vorbește despre relația cu soția lui și cum a paralizat în anul 2015. Mărturisește că, după doi ani, s-a vindecat de diabet și că nominalizarea la Fast and Furious 8 a fost un boom pentru cariera lui.

De asemenea, el face dezvăluiri explozive despre războiul cu fostul impresar. Și, chiar dacă Otilia Bilionera a preferat să semneze un contract de împăcare, Mario Joy este decis să meargă până la capăt cu procesele.

Mario Joy: “Să fii nominalizat printre milioane de piese, este o performanță”

Datorită succesului pe care l-a avut cu piesa ‘California’, Mario Joy nu a fost ‘ignorat’ de specialiști. Este singurul român cu o piesă nominalizată pentru coloana sonoră a unui film.

“Eu am semnat cu Ultra Music, în State. Fiind un label așa de mare au spus că ne pot plasa piesele în filme sau în jocuri video. Într-o seară ne-au contactat și ne-au spus să le dăm track-urile de la ‘California’, erau interesți cei de la ‘Fast and Furious’.

Ne-au spus din start să nu ne bucurăm pentru că este doar o nominalizare. Am avut ghinion pentru că filmul s-a filmat în Islanda iar piesa noastră nu se potrivea. Dar să fii nominalizat printre milioane de piese, este o performanță”, ne spune Mario Joy.

“Vorbim de foarte mulți bani, nu pot să renunț la ei”

Mario Joy este un compozitor si un cântăreț de succes. Și-a dorit foarte mult să ajungă în America și a reușit. Ar fi putut rămâne acolo, dar n-a făcut-o. Aflăm și în ce stadiu se află procesul cu fostul manager.

“Îmi place America, dar nu am ajuns la nivelul să vreau să rămân acolo. Am avut un start foarte bun dar, din păcate, managementul meu a fost unul defectuos. După ce am avut succes, investițiile în proiect nu au fost ce trebuie. După vreo 2 ani și-a pierdut de tot interesul, dacă îl sunau de la televiziuni să vin nici nu mai răspundea.

Un hit cum este ‘California’ nu faci în fiecare zi. Am albume care au funcționat. Am aproape 500 de milioane de vizualizări, însumate, pe youtube și aproape 3 milioane de căutări la piesele mele. În România însă există o problemă: dacă ești artist care cânți pe afară, nu e bine.

Cu fostul management au două procese pe rol. Am avut o înfățișare acum, pe 29 septembrie, dar la noi se mișcă mai greu procesele astea din punct de vedere legal. În trei ani am fost la o singură înfățișare, dar, când va începe procesul, cu siguranță voi câștiga. Fostul manager doar amână momentul.

Când ne-am despărțit pentru că am aflat că ne fura am avut o discuție cu el. I-am spus să fim oameni, să nu ajungem la procese. Să-mi dea partea care mi se cuvine și să rămânem prieteni. A zis că o să calculeze, o să încerce să fie bărbat, dar asta a fost ultimul mesaj. Vorbim de foarte mulți bani și nu pot să renunț la ei”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Mario Joy.

“Timp de 4 luni de zile am lucrat ca taximetrist”

Mario Joy este de părere că rar există prietenii în industria muzicală românească. De asemenea, ne povestește în câte locuri a muncit ca să aibă bani să vină la București.

“Drumul meu până la București a fost lung, greu. Până să mă mut în 2012 în Capitală tot făceam naveta, pentru diverse emisiuni. Terminam și, până la ora 11 seara când aveam tren, stăteam în Gara de Nord. O știu colț cu colț dacă mă întrebi. Dar a meritat.

Primul meu job a fost la un supermarket, nu cred că aveam 18 ani. Făceam bani de mic, de la 15 ani. Eu am cântat într-o trupă din Hunedoara și aveam un succes local. După supermarket m-am angajat la un magazin de electrocasnice.

Ca să fac drumuri la București aveam nevoie de bani așa că, timp de patru luni, am lucrat și ca taximetrist. Aveam pe atunci o piesă, un proiect cu un DJ. Se suiau oamenii la mine în mașină și-mi spuneau că mă cunosc de undeva. Nu le ziceam de unde, îmi era rușine”, declară Mario Joy, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Primii mei bani nu i-am câștigat din muzică”

Mario Joy declară că mereu a fost mai mult băiatul mamei, mai ales pentru că era primul născut. Își aduce aminte de perioada liceului și ne spune că primii bani câștigați nu au fost din muzică.

“La liceu eram normal, chiar dacă mă știa lumea. Eram deja o mini vedetă locală cu trupa mea. Pe scenă sunt artist, dar în rest în place să fiu cu picioarele pe pământ, să stau cu familia, prietenii. Ei sunt cu mine la bine și la rău. Am trecut prin niște momente grele și doar câțiva oameni mi-au fost alături.

Primii mei bani nu i-am câștigat din muzică. M-au dat ai mei la un profesor de matematică, să mă pregătească. Avea mai mulți elevi și într-o zi a spus că ne da un test. Cine ia cea mai mare notă primește și niște bani. Au fost destul de mulți. În perioada aceea era la modă trupa Genius, și aveau un concert la Hunedoara. Jumătate din bani i-am dat în casă, iar jumătate i-am dat pe banii de bilet”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Mario Joy.

“Eu cedez, nu sunt genul care să țină supărarea”

cu frumoasa Mădălina. Mărturisește că nu prea face curat, dar că merge la piață și deja are comercianții lui. Aflăm si cine cedează mai ușor atunci când vine vorba de o ceartă.

“Nu prea fac curat, se ocupă soția mea. Ea e moldoveancă, e pricepută la curățenie și la mâncare. Piața o fac și am învățat că, de vrei să scapi ieftin în zilele noastre, cel mai bine e să mergi la piață. Deja oamenii mă știu, cumpăr de la aceleași persoane de ani de zile. Și da, mai șterg praful din când în când.

Ne mai certăm și noi, nu pot să fiu ipocrit și să spun că nu. Eu cedez, de cele mai multe ori, nu sunt genul care să țină supărarea. Sunt pe moment nervos, iar după 5 minunte râd și ”, mărturisește Mario Joy.

“În 2015 am avut o pareză facială”

Cunoscutul cântăreț a avut și perioade mai puțin bune. A trecut prin multe probleme, mai ales de sănătate.

“În 2015 am avut o pareză facială, din senin, nici acum nu știu ce s-a întâmplat. A fost rău pentru că se agrava de la zi la zi, partea dreapta a fetei era căzută. Am avut noroc cu medici buni.

Iar acum 2 ani am aflat că am diabet, dar m-a ajutat Dumnezeu și am scăpat. Aveam valori mari, ar fi trebuit să fac insulină dar am primit de la medic niște pastile cu care am scăpat” ne spune cunoscutul cântăreț.

“Eu nu m-am apucat de muzică că să fiu vedetă”

În afară de muzică, Mario Joy este pasionat de fotbal si se uită mereu la filme. Interpretul hitului ‘California’ ne spune daca s-a simțit vreodată celebru si ce ar mai trebui să faca pentru a fi împlinit.

“Personal, sunt mulțumit că suntem toți bine, asta mă bucură cel mai tare. Mă rog la Dumnezeu să-mi țină familia și apropiații cât mai mult. Iar profesional am atins un punct dar nu sunt încă împlinit total. Știu că pot mai mult decât crede lumea. Îmi doresc să ajung în punctul în care să zic asta dar deocamdată nu am arătat tot ce pot. Nu vreau să stau până la 50 de ani pe scenă, e mai bine să ai mulți bani încât să stai prin vacanțe la vârsta aia.

Eu nu m-am apucat de muzică că să fiu vedetă. Prima dată m-am apucat dintr-o joacă, erau la modă trupele de băieți. Am luat o pauză vreo 2 ani și m-am angajat. Într-o zi am fost solicitat să cant la Zilele Orașului și am spus că, de mă va aplaudă lumea, mă reapuc serios de dată asta. Mi-am făcut două piese și, din fericire pentru mine, am avut succes. De mic le ziceam alor mei că voi deveni cunoscut. Tata a fost supărat pe mine că am renunțat la facultate, mereu mi-a zis că muzica este o prostie.

Când am ajuns , acum 5 ani, să iau un premiu, mi s-a împlinit visul să stau în New York. Când am ajuns acolo i-am sunat pe toți să le spun asta. A fost un moment în care mi-am dat seama că poți reuși dacă îți dorești ceva cu adevărat”. declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Mario Joy.

“Dacă nu trăieșți din muzică degeaba o faci”

Înșelat de manager si dând piept cu industria muzicală, Mario Joy spune că nu ar mai repeta unele greșeli. Își amintește că s-a zbătut singur și că a fost mai bine așa, decât să aibă un succes imediat.

“Aș fi mai atent la oamenii cu care lucrez și nu aș mai fi atât de permisiv. Aș fi foarte atent la ce fac și la ce semnez. Aș pune mai mult preț pe talentul și pe munca mea. În rest nu cred că aș schimba ceva. Părerea mea este că Dumnezeu ți le da pe toate cu un scop.

Poate dacă ajungeam vedetă mare cu bani mulți mă lua capul și atunci greșeam. Eu am luat lucrurile de jos, am muncit, am văzu cât este de greu, câte nopți pierdute înseamnă. Dacă nu trăiești din muzică, degeaba o faci.

După 7 ani am lansat o piesă în genul ‘California’. Primeam mesaje de la oameni, de la fanii mei. ‘Guantanamera’ se numește, sper să crească frumos. Oamenii au primit-o ok, chiar is colegii mi-au spus că e foarte bună piesă.

Anul acesta nu mai lansez nimic pentru că vin sărbătorile, dar voi pregăti ceva pentru anul viitor. La anul, în vară, fac 40 de ani și îmi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea, așa că mă pregătesc intens pentru asta. Și muzical și cu mine, fac niște schimbări în sensul pozitiv”, declară Mario Joy.