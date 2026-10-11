O reporteră l-a pus în încurcătură pe Marius Șumudică înainte de FC Argeș – CFR Cluj: „Ești deșteaptă! Nu știu ce să răspund”. Video

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CFR Cluj va juca la Mioveni, cu FC Argeș, în etapa a 11-a din SuperLiga. Înainte de meci, Marius Șumudică (55 de ani) a susținut o conferință de presă și a avut, din nou, un discurs savuros. O reporteră l-a pus în dificultate pe tehnicianul ardelenilor.

Marius Șumudică, „închis” înainte de FC Argeș – CFR Cluj

disputat imediat după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. CFR Cluj va juca acum la Mioveni, cu FC Argeș, luni, 12 octombrie, de la ora 18:00. Marius Șumudică se va înfruntă cu Bogdan Andone, care este cumnatul său.

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„Da, orice meci este greu. Eu nu fac diferențe așa între derby-uri. Orice meci este un derby, fiindcă situația în care ne aflăm nu ne permite să tratăm un meci altfel decât pe celălalt. Va trebui să mergem la Pitești și să recuperăm punctele pierdute acasă cu U Cluj.

Va fi destul de dificil. Cu siguranță vor fi ceva schimbări, dar este destul de dificil. Nu am avut timp. Probabil la jocul cu UTA mă voi gândi la schimbări. Voi avea o săptămână de lucru și vor apărea mai multe schimbări. Biliboc va juca. A venit în ziua meciului cu U Cluj, se putea accidenta și este un jucător de bază, pe care eu nu îl consider ‘under’. E de bază, va fi în primul 11 și va juca în acest meci.

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Eu cunosc foarte bine antrenorul lor, Bogdan Andone, e cumnatul meu, a fost secundul meu. Este un tip foarte agresiv, îl cunosc foarte bine, știu ce pregătește. Este un tip care a făcut niște rezultate incredibile. Au traversat o perioadă mai dificilă, având în vedere și accidentările produse, dar va fi un meci greu, un meci care pentru ei e de totul sau nimic, fiindcă, dacă noi am câștiga acolo, se cam rupe clasamentul și ei rămân într-o situație delicată.

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Mă aștept la un meci dificil, la aportul publicului pentru ei. Suntem pregătiți, încercăm să scoatem maximum din acest joc. Le-am atras atenția jucătorilor să fie atenți la ce ghete își pun în picioare. Orice detaliu mic poate duce la o eroare, pentru că am înțeles că va ploua”, a declarat Marius Șumudică, înainte de FC Argeș – CFR Cluj.

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. Antrenorul ardelenilor este mai interesant însă de rezultate. Înaintea duelului cu FC Argeș, CFR Cluj este pe locul 10, cu 13 puncte.

Întrebarea care i-a dat de furcă lui Șumudică

„(n.r. – Cum ar trebui să arate și să joace CFR Cluj pentru a veni cu un punct sau cu puncte de la Argeș?) Bună întrebare! Chiar ești o fată deșteaptă și mi-ai pus o întrebare bună. Nu știu să răspund. Ar trebui să compun ceva și să plecăm peste vreo 20 de minute de aici. Trebuie să fim pragmatici. Nu mai contează nici spectacolul, nimic. Punctele sunt cele mai importante. CFR traversează o perioadă de reconstrucție. Acest club trebuie salvat. Suntem în insolvență, avem problemele pe care le avem.

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Avem nevoie de suporteri, de toată lumea, de cei care au mai rămas în acest oraș lângă această echipă, fiindcă vedeți și voi, s-a mutat cam polul de forță către cei de la U Cluj. Dar noi suntem CFR! Trebuie să înțelegem că suntem CFR. OK, suntem umbra CFR-ului din anii trecuți. Priveam și ieri o foaie și mă uitam că au plecat 19 jucători față de sezonul trecut”, a mai spus Marius Șumudică.