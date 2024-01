O revanșă între Trump și Biden, tot mai aproape de realitate. Ambii au câștigat în New Hampshire alegerile din propriile partide

Fostul președinte Donald Trump a devansat-o pe fosta ambasadoare la ONU Nikki Haley în alegerile primare republicane din New Hampshire – prima competiție care a fost o cursă unu la unu între ei. În ciuda faptului că nu apare pe buletinul de vot, președintele Biden a câștigat competiția democrată prin opțiunea de adăugare pe buletin de către alegători.

O revanșă între Trump și Biden, tot mai aproape de realitate

Donald Trump și echipa sa de campanie au avut o singură misiune în momentul în care : să o distrugă pe Nikki Haley.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte și aliații săi și-au concentrat atacurile asupra fostului ambasador al ONU în săptămâna dinaintea alegerilor primare din New Hampshire, pe care Trump le-a câștigat marți

În spatele ușilor închise, echipa lui Trump l-a considerat multă vreme pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, ca fiind cea mai mare amenințare, din cauza fondurilor vaste avute la dispoziție și a alinierii sale ideologice cu baza electorală a lui Trump.

ADVERTISEMENT

Au fost de acord tacit să îi permită lui Haley să crească în sondaje, văzând-o ca pe un instrument util în timp ce îl anihilau pe DeSantis în Iowa, scrie .

Dar acum era timpul să îndrepte întregul arsenal de atacuri al lui Trump asupra femeii care a fost anterior ambasadorul său la ONU și care se dovedește a fi ultimul republican care se interpune între el și nominalizarea partidului pentru prezidențialele din noiembrie.

ADVERTISEMENT

În timpul unui miting desfășurat sâmbătă în centrul orașului Manchester, Trump a folosit un ecran gigantic poziționat în spatele său pentru a afișa pancardă după pancardă cu atacuri la adresa lui Haley, în timp ce mulțimea urla huiduieli de dezaprobare la simpla menționare a numelui ei.

Trump a bombardat-o pe Haley, afirmând în mod fals că ea ar elimina beneficiile de securitate socială și că nu susține zidul său de la frontieră. “NIKKI HALEY ESTE IUBITĂ DE DEMOCRAȚI, WALL STREET ȘI GLOBALIȘTI”, anunța ecranul de deasupra capului său.

ADVERTISEMENT

Nikki Haley, speranțe firave pentru Carolina de Sud

Până duminică, cu două zile înainte de alegerile primare, era clar că strategia de folosire a artileriei grele împotriva fostului guvernator al Carolinei de Sud funcționa. Avantajul lui Trump în New Hampshire creștea, iar avântul pe care Haley spera să îl folosească pentru a o ajuta să recupereze teren în statul său natal, Carolina de Sud, îi scăpa printre degete.

Betsy Ankney, managerul de campanie al lui Haley, a făcut o declarație premonitorie în ceea ce privește provocarea de a înfrunta un un fost președinte cu un public fanatic, descriind sarcina ca fiind descurajantă, dar posibilă. “Este o forță zdrobitoare”, a recunoscut Ankney la un prânz găzduit de Bloomberg News în weekend.

Marți, predicțiile s-au adeverit. Alegătorii din New Hampshire, care ar fi putut să o ducă pe Haley la victorie, l-au ales în schimb pe Trump. Haley a avut o performanță mai bună decât cea prezisă de unele sondaje de opinie dinaintea alegerilor, dar a fost totuși o înfrângere decisivă.

Rezultatele ar putea reprezenta ultima suflare a eforturilor de a-l opri pe Trump, care s-a apropiat cu pași repezi de a-și asigura nominalizarea republicană după ce a câștigat în Iowa și New Hampshire.

Haley s-a îndreptat miercuri spre statul său natal, Carolina de Sud, unde echipa sa de campanie spune că este pregătită pentru o performanță puternică în alegerile primare din 24 februarie. Dar sondajele arată că Trump o va învinge pe Haley la diferență mare într-un stat cu un partid republican profund conservator și puternic evanghelic, deși au existat puține sondaje independente până acum.

Marți seară, în fața susținătorilor săi din Concord, New Hampshire, Haley a avut o atitudine sfidătoare, spunând mulțimii: “Sunt o luptătoare și sunt hotărâtă. Acum suntem ultimii care am rămas în picioare împotriva de Donald Trump. Alegătorii din Carolina de Sud vor o alternativă și noi le vom oferi una. Pentru că noi abia am început”.

Biden a câștigat competiția democrată, deși nu era pe buletinul de vot

Numele președintelui Biden nu a apărut pe buletinul de vot al alegerilor primare democrate, dar susținătorii actualului lider de la Casa Albă au fost îndemnați să scrie pe buletin numele său, ceea ce i-a adus victoria.

Alegătorii care au scris numele lui Biden i-au învins pe reprezentantul de Minnesota Dean Phillips și pe autoarea Marianne Williamson, potrivit datelor contabilizate de trei rețele de știri, relatează .

Biden a ocolit alegerile primare din New Hampshire, după ce Comitetul Național Democrat (DNC) a refăcut calendarul nominalizărilor prezidențiale și a ridicat Carolina de Sud pe primul loc. Biden, care a susținut noul calendar, nu a apărut pe buletinul de vot în New Hampshire și nici nu a făcut campanie în acest stat.

Rezultatele din New Hampshire indică faptul că în alegerile prezidențiale din noiembrie.

“Rezultatele din această seară confirmă faptul că Donald Trump și-a asigurat practic nominalizarea GOP (Partidului Republican n.r.)”, a declarat Julie Chavez Rodriguez, managerul campaniei Biden-Harris 2024, într-un comunicat, care nu a menționat rezultatele primarelor democrate.

“În timp ce lucrăm pentru noiembrie 2024, un lucru este din ce în ce mai clar astăzi: Donald Trump se îndreaptă direct spre o confruntare pentru alegerile generale în care se va confrunta cu singura persoană care l-a învins vreodată la urne: Joe Biden.”

O victorie simbolică

Organizațiile pro-Biden l-au ridicat în slăvi pe președinte printr-o campanie de înscriere pe buletinul de vot (write-in campaign n.r.), cheltuind o sumă cu peste șase cifre pentru reclame digitale și mailuri pentru a educa alegătorii cu privire la modul în care pot să îl susțină pe președinte.

Deși echipa de campanie a lui Biden salută rezultatul ca pe un semn pozitiv de entuziasm pentru candidatura președintelui în vârstă de 81 de ani pentru un nou mandat, victoria din New Hampshire este doar una simbolică.

Din cauza confruntării interne din partid, Biden nu s-a înscris la alegerile primare, iar rezultatele nu vor aduce niciun delegat în favoarea nominalizării sale.

“Acum este clar că Donald Trump va fi candidatul republican. Iar mesajul meu către țară este că miza (prezidențialelor n.r.) este una cum nu se poate mai mare”, a declarat marți Biden într-un comunicat, citat de .

“Democrația noastră. Libertățile noastre personale – de la dreptul de a alege la dreptul de a vota. Economia noastră – care a cunoscut cea mai puternică redresare din lume de la Covid. Toate sunt în joc.”

Absența lui Biden de pe buletinul de vot este cea mai vizibilă consecință a deciziei sale și a DNC de a împinge Carolina de Sud în fruntea calendarului primarelor, în semn de recunoaștere a diversității sale și a rolului său în revitalizarea campaniei primare din 2020 a fostului vicepreședinte.

Cu toate acestea, statul New Hampshire a decis oricum să își programeze alegerile primare înaintea celor din Carolina de Sud, în conformitate cu propriile legi.