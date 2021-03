O revistă de scandal din Serbia a încercat să-l șantajeze pe Novak Djokovic: ”Mi-au promis 60 de mii de euro”

Novak Djokovic a câștigat la începutul anului al 9-lea titlu la Asutralian Open și al 18-lea Grand Slam al carierei, dar nu se poate bucura de succesele lui. O revistă de scandal a încercat să ”aranjeze” o filmare compromițătoare.

Un model din Serbia a povestit că i s-a oferit o sumă uriașă de bani pentru a participa la petrecerea organizată de Nole, după triumful de la Melbourne.

Natalija Scekic, un model de succes în Serbia, a declarat pentru platforma Svet and Scandal cum a fost contactată de o persoană care i-a oferit o excursie și un bonus financiar consistent ca să-l seducă pe campionul de la AO.

60 de mii de euro și un voiaj oriunde în lume pentru a-l filma pe Novak Djokovic

”Denunțătoarea”, Natalija Scekic, a mărturisit că pentru serviciile ei urma să încaseze nu mai puțin de 60 de mii de euro. În plus, putea să aleagă și o călătorie oriunde în lume dacă reușea să-l seducă pe Novak Djokovic.

”Am fost sunată de cineva pe care-l cunoșteam și pe care-l consideram un om serios. Știam cu ce se ocupă. Am crezut că este vorba de afaceri. În cursul discuției, mi-am dat seama că nu are nicio legătură cu asta. Mi-a cerut să merg cu camera ascunsă și să încerc să-l seduc pe Novak și să filmez.

Mi-a spus că totul e aranjat și că voi primi 60 de mii de euro și un voiaj oriunde în lume dacă accept. M-am simțit umilită și jignită. Am vrut să-i torn un pahar în cap, dar eram într-un loc public. Mi-am strâns lucrurile și am plecat”, a povstit Natalija Scekic pentru Svet and Scandal.

Novak Djokovic, cel mai longeviv lider mondial din istorie

Novak Djokovic este cel mai de succes jucător de tenis din istoria Serbiei, dar și cel mai longeviv număr 1 mondial de când sportul alb a devenit profesionist.

La data de 8 martie, Nole a depășit numărul de săptămâni consecutive în fruntea topului ATP. Între timp Djokovic a bifat săptămâna 312 în poziția de lider mondial, cu două săptămâni peste legendarul Roger Federer (310 săptămâni consecutive în carieră).

Sârbul amenință și supremația în ceea ce privește numărul de Grand Slamuri câștigate în carieră. După succesul de la Melbourne, Nole a ajuns la 18 trofee, cu două mai puține decât Rafael Nadal și Roer Federer, ambii cu câte 20 de turnee de Mare Șlem câștigate.

