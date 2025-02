O româncă a adus primăvara în Coreea de Sud. Cum au reacționat coreencele când au văzut faimosul Mărțișor

Mărțișorul românesc a călătorit mii de la kilometri acum, în pragul primăverii. Grație unei românce, acesta a ajuns faimos în Coreea de Sud. Cum au primit coreencele simbolul românesc al primăverii.

O româncă a oferit Mărțișoare în Coreea de Sud

a ajuns cunoscut până în Coreea de Sud. Și nu doar verbal, ci și fizic, coreencele având ocazia să vadă pentru prima dată un Mărțișor.

Totul i se datorează unei românce stabilite în Coreea de Sud. Dorul de casă a făcut-o să se gândească la Mărțișor, iar în pragul primăverii, a decis să le surprindă pe coreence.

Românca a ieșit pe stradă în Coreea de Sud și a început să împartă Mărțișoare. Coreencele au fost de-a dreptul uimite, fiind pentru prima dată când au luat contact cu acest concept. Totuși, au fost foarte receptive și încântate să cunoască semnificația din spatele gestului făcut de româncă.

”Mi-am dorit ca și coreencele să simtă magia mărțișorului, o tradiție iubită de noi românii și să aduc un pic din România în inima Coreei de Sud. Nu am stat mult pe gânduri și am organizat un eveniment în care le ofer coreencelor o bucurie în viața lor, printr-o tradiție atât de frumoasă. Am vrut să fie un gest simplu, dar din inimă pentru că indiferent unde suntem, tradițiile noastre ne unesc și ne fac să ne simțim acasă.”, a spus aceasta pe TikTok.

Coreencele au fost bucuroase să vadă pentru prima dată Mărțișorul

Alina s-a pregătit temeinic . S-a îmbrăcat în costum tradițional popular, pentru ca gestul ei să fie autentic până la capăt. Apoi, a oprit câteva coreence pe stradă și le-a împărțit Mărțișoarele pe care chiar ea le-a făcut.

Alina a cumpărat lalele și dulciuri românești pe care le-a împărțit alături de un Mărțișor tuturor coreencelor pe care le-a întâlnit. Acesta a filmat totul și a postat pe TikTok, acolo unde a primit o mulțime de aprecieri din partea românilor.

Pentru ca gestul ei să se materializeze, Alina a ai colaborat cu alte două românce din Coreea, prietene de-ale ei. Având în vedere că în Coreea de Sud nu se marchează început primăverii ca în România, Alina a considerat că este o ocazie bună pentru a-și face cunoscute tradițiile peste hotare.