O româncă a ajuns viceprimar într-un oraș important din Austria: “Oamenii sunt fericiți, trăiesc foarte bine”

O româncă este viceprimar într-un mare oraș din Austria și are doar cuvinte de laudă despre stilul de viață al oamenilor de aici, spre deosebire de al românilor. Asta deoarece știu să-și protejeze natura și așa să aibă un grad de poluare în scădere.

Ce spune românca despre comunitatea pe care o reprezintă ca viceprimar

Ramona Miletic este viceprimar din 2020 în districtul Simmering, din capitala Austriei, Viena. Își aduce aminte că alegerile au fost destul de dure și că în perioada campaniei electorale a petrecut timp pe străzi vreme de trei luni pentru a-și face cunoscute candidatura și intențiile bune.

ADVERTISEMENT

De altfel, Ramona Miletic a mai depus eforturi pentru câștigarea încrederii oamenilor din Simmering și cu un an și jumătate înainte de alegeri. În district trăiesc 100.000 de mii de cetățeni, dintre care 2800 sunt români.

Românca este viceprimar în districtul Simmering

Ramona, care de 15 ani locuiește, de fapt, în Austria, vede diferența colosală dintre stilul de viață al locuitorilor din Simmering, față de cel al românilor din comunele din București, de exemplu. Aproape jumătate din suprafața districtului pe care îl conduce este verde.

ADVERTISEMENT

Majoritatea oamenilor din Simmering au producții proprii, alcătuite din grădini cu sere. Totodată, ei sunt foarte fericiți prin prisma a ceea ce le oferă natura și, foarte important, au grijă de ea, nu o poluează în niciun fel.

”44% din suprafaţa Simmeringului este spaţiu verde. Avem şi grădini cu sere. Oamenii sunt fericiţi, trăiesc foarte bine, probabil că are legătură şi cu calitatea în spaţiul public. Alegerile au fost destul de dure. Am fost pe străzi cel puţin 3 luni de zile în campania electorală, dar şi înainte, un an şi jumătate”, a explicat Ramona Miletic pentru

ADVERTISEMENT

Viena, o capitală europeană cu aer mult mai curat decât Bucureștiul. Din ce motiv

Dincolo de Simmering, întreaga Vienă este Asta pentru că orașul are multe spații verzi, fără urme de deșeuri, în timp ce Bucureștiul are foarte puțini copaci și par că dispar de la o zi la alta, în favoarea construcției unor blocuri noi.

Prin aerul curat pe care îl respiră, locuitorii din Viena își prelungesc viața. În medie, ei depășesc 81 de ani, în timp în București speranța de viață este de doar 73 de ani și tot mai în scădere, în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

În Viena se circulă des cu bicicleta și se face foarte mult sport în aer liber. În capitala Austriei sunt amenajați 1700 de kilometri de piste și trasee pentru bicicliști. În zonele centrale, mai ales, sunt foarte multe astfel de spații.

În București sunt foarte puține piste pentru bicicliști, împărțite pe 33 de kilometri, iar acelea se întrerup în unele intersecții. De altfel,

”Am mers cu bicicleta. Până la minister o dată. Am mers mai mult pe stradă decât pe pista de biciclete. Pistele de bicicletă sunt total insuficiente pentru un oraş de mărimea mun Bucureşti. cred că mai multe piste de bicicletă am la mine la Moineşti, la Bacău. un oraş cu 10 mii de locuitori”, a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului.