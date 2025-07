O româncă a dat lovitura în lumea celebrităților de la Hollywood! A renunțat la stomatologie pentru a o îmbrăca pe Jennifer Lopez!

O româncă stabilită în București a dat lovitura în lumea modei internaționale! Deși la bază este stomatolog, pasiunea pentru fashion a dus-o direct în backstage-ul concertelor lui Jennifer Lopez. Acum, colaborează cu echipa divei pentru lookbook-uri spectaculoase, folosind materiale folosite de branduri ca Versace și Rabanne. Ținutele sale au ajuns deja în garderoba oficială a lui J. Lo.

Cum a devenit o româncă designer vestimentar pentru Jennifer Lopez?

O româncă, în vârstă de 35 de ani, stabilită în București, face senzație în lumea modei internaționale. Pe numele ei, Eva Gorobcov, colaborează direct cu stilista lui , contribuind la crearea lookbook-urilor divei. În exclusivitate pentru FANATIK, Eva a dezvăluit detalii despre această colaborare specială:

„Colaborez cu stilista ei și cu ea pentru lookbook-uri. Va fi o colaborare de lungă durată, nu este doar pentru un concert. Jennifer Lopez pentru acest turneu deja are look-urile stabilite. Nu le schimbă, practic le folosește pe aceleași în tot turul.

Asistenta ei mi-a spus că ar dori să primească un lookbook cu mai multe produse create pentru Jennifer Lopez. Am folosit materialul pe care-l folosește Versace și Rabanne, metalizat. Ea merge foarte mult pe culorile silver în concerte și gold uneori”, a povestit Eva Gorobcov, pentru FANATIK.

Cum a transformat Eva conexiunile cu Mohamed Hadid în succes în lumea celebrităților?

Deși prietenia soțului ei cu celebrul Mohamed Hadid i-a deschis uși importante, românca ține să sublinieză că succesul ei s-a construit în primul rând prin talent și muncă. Invități la o cină privată în compania vedetelor, inclusiv a lui , Eva a reușit să stabilească o conexiune reală cu artista. În plus, a colaborat cu alte nume sonore din industria muzicală și a modei internaționale

„Soțul meu se cunoaște cu Mohamed Hadid, tatăl Bellei și al lui Gigi Hadid. Sunt prieteni apropiați. Am fost invitați la o cină privată, cu mai multe vedete, printre care și J. Lo cu asistenta sa. Acolo s-a produs o conexiune, am discutat. Eu am îmbrăcat-o și pe Thalia, cu care se cunoaște și ea, și pe Farhana și Joana din Dubai, cu care la fel se urmăresc pe Instagram.

Nu m-am folosit de conexiunile cu Mohamed Hadid ca să ajung la ea. S-a legat totul la Varșovia. Eu am îmbrăcat-o pe Antoaneta, artist român care a cântat în deschiderea concertului ei de acolo. Ne-am revăzut în backstage, am discutat mai multe. I-am dus o ținută, deși ea nu acceptă cadouri în tur, a primit-o în garderoba ei”, a mai relatat designerul vestimentar.

Care e povestea româncei care cucerește moda internațională?

Eva Gorobcov, designer vestimentar de succes din București, are o poveste inedită: deși la bază este stomatolog, pasiunea pentru modă a determinat-o să-și schimbe complet cariera. Născută într-o familie cu rădăcini ruse și ucrainene, dar stabilită de mulți ani în România, Eva ne-a povestit despre drumul ei, despre cum a învățat și s-a adaptat aici, devenind, în suflet, româncă.

„Eu la baza sunt stomatolog, dar m-am dus după ce mi-a plăcut. Am făcut cursuri în Londra de design vestimentar. În timp, am făcut dintr-un hobby, o carieră. Eu sunt jumătate rusoaică, jumătate, ucraineancă. Sunt de mult timp în România.

Sunt căsătorită cu doctorul Alzanu, cunoscut ca doctorul vedetelor de prin România. Am ajuns aici pentru că, acum vreo 20 de ani, tata a venit cu business-ul în România. Am venit din clasa a patra, de aceea vorbesc foarte bine română. Am făcut Liceul Teoretic Jean Monnet și după aceea am făcut la Carol Davila, medicină, mai exact stomatologie.

Mă consider româncă pentru că am stat mai mult din viața mea aici, deși m-am născut în altă parte. Fratele meu, de exemplu, este român că s-a născut aici”, încheiat Eva Gorobcov.