O româncă a fost abordată de Lamine Yamal. Ce reacție a avut iubitul cunoscutei vedete

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Mara Ognean este o frumoasă româncă care a mărturisit că a fost abordată de Lamine Yamal. Tânăra i-a povestit iubitului ei absolut totul, acesta încurajând-o să scrie în speranța că va căpăta bilete la meciurile fotbalistului spaniol.

Lamine Yamal, interesat de o româncă

Lamine Yamal (19 ani) este . Jucătorul a fost , după meciul Barcelona – Getafe, scor 3-0. În plus, se numără printre cei mai bine plătiți sportivi ai clubului spaniol, veniturile sale actuale fiind estimate la aproape 20 de milioane de euro net. Are contract cu echipa pentru care joacă până în anul 2031.

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Prelungirea înțelegerii a avut loc în 2025, campionul mondial reușind să includă și o clauză importantă. Aceasta prevede o creștere salarială după doi ani, în funcție de performanțele sale. Lucrurile merg excelent și în planul amoros. Are o relație sentimentală de câteva luni cu un model și influencer cu care se afișează constant.

Iubita fotbalistului, Ines Garcia, a cunoscut popularitatea datorită acestei legături de dragoste. Însă, se pare că atacantul s-a arătat la un moment dat interesat de o creatoare de conținut din țara noastră. Aceasta se numește Mara Ognean, are 24 de ani și a devenit celebră după ce a apărut în emisiunea culinară Masterchef, de la Pro TV.

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Tânăra a povestit recent cum a decurs interacțiunea cu Lamine Yamal. Starul Barcelonei și al naționalei Spaniei i-a apreciat una dintre postările din social media. Influencerița a fost încurajată de partenerul de viață să-i scrie fotbalistului, dar nu a făcut acest pas. Iubitul i-a spus să facă acest lucru în posibilitatea că ar putea obține bilete la meciurile sale. Cu toate acestea, creatoarea de conținut nu a dat curs acestei inițiative și nu s-a mai întâmplat absolut nimic între jucător și româncă. „De unde se zvonește asta că nu înțeleg (n.r. că a vorbit cu Yamal)?”, a spus Mara Ognean, în emisiunea Zvon by .

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Mara Ognean: ”Nu pot să-mi explic”

„Nu, nu a existat nicio conversație între mine și el ulterioară acelui like. A fost un simplu like la story. Eram în relație la momentul acela. Încă sunt în acea relație. Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci (n.r. râde). Mi s-a părut așa, băgare de seamă. Sincer, cred că m-a găsit pe Tik Tok și probabil așa a intrat pe Instagram. Nu pot să-mi explic. Nu a fost un follow up, a fost un like”, a completat Mara Ognean, mai arată sursa menționată anterior. Frumoasa șatenă are aproximativ 280.000 de următori doar pe contul de Instagram.

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În ultima perioadă vedeta a trecut prin mai multe schimbări de look. Și-a schimbat nuanța părului în repetate rânduri, anterior fiind blondă, dar și roșcată. În momentul de față, tânăra este mulțumită cu alegerea pe care a făcut-o și chiar a început să acorde mai multă atenție podoabei capilare. Folosește o gamă de produse care o ajută.

Acestea sunt ideale pentru a-i menține părul puternic, mai rezistent la rupere și cu un aspect sănătos de la rădăcină până la vârfuri. În altă ordine de idei, românca căreia Lamine Yamal i-a dat „Like” la postare trăiește o frumoasă poveste de dragoste de ceva vreme. Cel care a cucerit-o este Danny Oancea, la rândul său creator de conținut.