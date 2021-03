O româncă a rămas însărcinată, deși fusese sterilizată. Suma uriașă pe care o cere drept daune morale

Caz șocant la Tribunalul Constanță. O femeie a deschis un proces în care a cerut daune morale pentru că a rămas însărcinată deși fusese sterilizată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La aproximativ un an de la prima naștere, femeia s-a prezentat la medicul ginecolog pentru un consult și a aflat că e din nou gravidă.

Ulterior, femeia a dat în judecată medicul care a sterilizat-o, clinica medicală la care a născut și o firmă de asigurări, potrivit Ziare.com.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A rămas însărcinată după ce a fost sterilizată chirurgical. Cere daune morale de 150.000 de euro

Femeia a fosta nevoită traverseze toată perioada singură fără suportul moral al soțului care se află în deplasare în altă țară.

În proces, femeia a explicat că intervenția chirurgicală suferită, de ligatură tubară bilaterală, înlătura orice posibilitate de apariție a unei sarcini.

ADVERTISEMENT

Totodată, pe site-ul clinicii “erau date asigurari de 100% ca, dupa o ligatura tubara bilaterala, aparitia unei sarcini este exclusa, descrierea acestei solutii medicale constituind, in acceptiunea reclamantilor, o veritabila oferta de a contracta”, conform sursei citate.

Cei doi soți au mai arătat în proces că “au fost siliti ca, impotriva convingerilor morale, religioase, impotriva recomandarilor medicale de specialitate, dar si dintr-o culpa medicala, sa procedeze la intreruperea sarcinii survenite dupa o ligatura tubara bilateral”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clinica medicală data s-a apărat spunând că a încheiat cu pacienta un contract pentru asistență la naștere prin intervenție chirurgicală – cezariană, iar, operațiunea de sterilizare chirurgicală a fost făcută la cererea pacientei.

De asemenea, femeia nu a plătit nimic pentru acest procedeu, susține clinica. Se pare că pacienta a semnat un consimțământ care include și “riscul de a nu deveni sterila, sarcina putand aparea in uter, fie cu o localizare ectopica – in trompa uterina sau cu o alta localizere”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum s-a terminat procesul?

Tribunalul a respins cererea femeii care a cerut daune morale, iar aceasta a fost obligată să achite cheltuieli de judecată în valoare de 2.000 de euro.

“Apare ca pertinenta si sustinuta de mijloacele de proba apararea paratei S.V. (n.r. medic ginecolog), in sensul ca interventia efectuata de medicul N.I. constituie un chiuretaj uterin, iar nu o intrerupere de sarcina, in conditiile in care imaginea ecografica initiala putea fi interpretata si ca o adenomioza sau ca un cheag intracavitar (menstrual).

ADVERTISEMENT

Chiuretajul, ca si interventie chirurgicala, este practicat in diverse situatii si difera de ceea ce inseamna intreruperea voluntara a unei sarcini. Or, din aceasta perspectiva a faptului ca reclamantii nu au dovedit instalarea, la momentul decembrie 2013, a unei sarcini uterine, cererea de chemare in judecata apare ca nedovedita”, se arată în decizia instanției, conform Ziare.com.