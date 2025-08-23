O româncă ajunge pe marele ecran de la Hollywood. Actrița joacă alături de una din vedetele Fast & Furious

O actriță româncă face furori la Hollywood, călcând pe urmele altor staruri care s-au remarcat la nivel internațional cum este cazul lui Sebastian Stan, cel care a reușit să se bucure și de o nominalizare la Premiile Oscar pentru partitura din „The Apprentice”.

O româncă a ajuns pe marele ecran de la Hollywood. Joacă împreună cu o vedetă din Transformers și Fast & Furious

Maria Bata, româncă stabilită de ani buni în , își consolidează cariera internațională cu nou rol important, de data asta în producția hollywoodiană Filmul, descris ca un noir modern cu accente de acțiune din 1980, a avut premiera pe 21 august la Los Angeles și rulează deja în cinematografele selecte din SUA.

Alături de Maria, distribuția îi reunește Max Martini (Savin Private Ryan), Tyrese Gibson (vedetă din Fast & Furious și Transformers) și Patrick Duffy (Dallas), oferind o combinație de intensitate dramatică și nostalgie cinematografică. Atmosfera clasică a Los Angelesului, străzi luminate de neon, cluburi de jazz pline de fum și dialoguri tăioase completează o poveste despre ambiție, familie și prețul ascuns al promisiunilor.

Actrița a vorbit despre cum a fost să joace cu staruri internaționale

„M-a cucerit imediat estetica filmului, jazz-ul, decorurile autentice, energia alertă a scenelor. Este un mix rar și ofertant pentru un actor”, susține Maria Bata. În peliculă, carismatica româncă o interpretează pe Melissa, o tânără care lucrează într-un club de jazz și visează la lumina reflectoarelor, aducând emoție și autenticitate unui personaj aflat la intersecția dintre vis și realitate.

a povestit și despre experiența de a lucra cu starurile de la Hollywood: „Max Martini are o intensitate incredibilă, Tyrese Gibson aduce un magnetism special, iar Patrick Duffy este un adevărat gentleman al platoului”.

Deși nu a putut participa la premiera oficială, fiind implicată într-un alt proiect la New York, Bata spune că se simte recunoscătoare pentru rolul ei. Cariera Mariei Bata a început în România, unde a jucat în producții populare precum serialul de comedie „Las Fierbinți” sau „Minte-mă frumos în Centru Vechi”.