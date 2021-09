Ana Maria Trăsnea are 27 de ani și ultimii 14 i-a petrecut . Tânăra candidează din partea Partidului Social Democrat (SPD) pentru un loc în viitorul Bundestag, Parlamentul german.

S-a născut la Piatra Neamț și locuiește în Berlin de la 13 ani. Mama sa a plecat din România în 2002 și a fost lăsată în grija unei mătuși pentru cinci ani, scrie .

ADVERTISEMENT

O româncă de 27 de ani candidează pentru un loc în Parlamentul german: „Am fost întrebată dacă părinții mei sunt paraziți care primesc ajutor social pe nedrept”

Ulterior, aceasta și-a urmat mama . Ana Maria povestește că începuturile nu au fost deloc ușoare. S-a văzut nevoită să facă față unor episoade de bullying și discriminare.

Tot ea povestește și că exact acele probleme au convins-o să intre în politică: „am fost întrebată dacă părinții mei sunt «Sozialschmarotzer», adică paraziți care primesc ajutor social pe nedrept și în mod fraudulos. În curtea școlii, alți elevi aruncau cu pietricele după mine”.

ADVERTISEMENT

„Într-o seară, când am venit de la un curs de dans, am fost amenințată de șase băieți, care erau de extremă dreapta. Am fugit într-o cafenea, din care a trebuit să mă scoată tatăl meu vitreg,” a poevstit ea.

Aceste incidente neplăcute i-au influențat cariera. A devenit reprezentanta elevilor și purtătoarea de cuvânt a instituției de învățământ. Ulteriror, a intrat și în rețeaua germană „Școala împotriva rasismului – școala curajoasă”, unde a organizat schimburi de experință europene pentru elevi.

Cum s-a derulat activitarea sa politică

Este activă în politica comunală de aproximativ 10 ani. Imediat după ce a luat bacalaureatul, în 2013, s-a înscris în Partidului Social Democrat din Germania, pe ale cărei liste candidează pentru un loc în Parlament.

ADVERTISEMENT

Spune că a ales respectivul partid pentru că este cel „care luptă cel mai mult ca să ai șansa la o viață demnă și decentă, indiferent de unde și din care categorie socială vii”.

La doar 22 de ani, în 2016, a fost aleasă cea mai tânără deputată a consiliului sectorului Treptow-Köpenick. Ulterior, a lucrat în echipa ministrului pentru familie, Franziska Giffey.

În momentul de față, face parte din departamentul pentru educație, tineret și familie din Senatul Berlinului și a decis în acest an să candideze pentru Parlamentul german.

ADVERTISEMENT

Spune că nu-și ascunde originea română, dar că nu ar mai putea niciodată să trăiască aici, Germania fiind casa ei: „acum câțiva ani, m-am întors din România, după o călătorie de mai multe săptămâni. Și m-am gândit: Aici în Germania te poți baza pe niște structuri. Aici nu trebuie să dai șpagă când mergi la vreun ghișeu sau când o rudă ajunge la spital. După ce am trecut frontiera și am călcat pe pământ german, am răsuflat ușurată. M-am simţit acasă”