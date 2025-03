O româncă de 71 de ani a câștigat 50.000 de euro la loto în Italia. De ce nu poate lua banii

Norocul a dat peste o româncă de 71 de ani stabilită în Italia, de 50.000 de euro la loto. Însă, când a ajuns la bancă, femeia a constatat că nu poate lua banii.

O româncă din Italia a câștigat 50.000 de euro la loto: „La început nu-mi venea să cred”

Vasilica Popa, o badantă româncă de 71 de ani, care lucrează în Italia de 21 de ani, a câștigat 50.000 de euro cu un bilet răzuibil luat dintr-o tutungerie din San Pietro di Morubio, relatează publicația .

ADVERTISEMENT

Femeia a povestit că nu este pentru prima dată s-a ales cu sume mici de 500 sau 1.000 de euro. De această dată, însă, românca a avut parte de o surpriză.

„Am cumpărat două bilete, unul de 5 euro și altul de 3. Vinerea trecută am răzuit biletul direct în tutungerie. Se câștigă dacă același număr apare în două coloane diferite.

ADVERTISEMENT

Când am răzuit primul strat, am văzut 38 în prima coloană și apoi din nou 38 în coloana câștigătoare de 50.000 de euro. La început nu-mi venea să cred, am chemat-o și pe patroană și i-am zis: Ce văd aici? E adevărat? Am câștigat?”, a declarat românca.

Femeia va continua să lucreze ca îngrijitoare

Femeia și-a anunțat angajatorii, doi soți din capitală, la care lucrează ca îngrijitoare, iar apoi și-a sunat familia din România. Aceasta spune că nu va renunța la slujba ei, fiind foarte legată de bătrânii pe care îi îngrijește.

ADVERTISEMENT

„Am decis rămân cu cuplul de bătrâni la care lucrez – nu pot să-i las. Mi-au purtat noroc, la fel și San Pietro di Morubio, nu-l voi uita. Când le-am spus că am câștigat, s-au temut că o să-i părăsesc”, a adăugat femeia.

ADVERTISEMENT

Vasilica Popa are un fiu de 39 de ani în România, căruia nu i-a venit să creadă că mama lui este câștigătoarea unui premiu de 50.000 de euro. Acum, românca își așteaptă familia în Italia pentru o vacanță.

Până acum, Vasilica nu a putut să-și ridice premiul din cauza unor probleme birocratice. Femeia spune că la bancă i s-a solicitat cardul de sănătate în format plastic, deși ea nu îl deține în această variantă.

„Îmi cer toate documentele, inclusiv cardul de sănătate din plastic. Eu îl am pe cel de hârtie și a trebuit să amân, blestemate fie băncile astea”, a adăugat românca.