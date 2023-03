O româncă, întoarsă după 20 de ani în țară, a transformat o casă veche dintr-un sat din Neamț într-o casă superbă de locuit. Foto

O româncă a decis să se întoarcă înapoi acasă după 20 de ani petrecuți în afara granițelor, și a cumpărat o casă veche. Iată cum a transformat casa din Neamț.

O româncă a transformat o casă veche dintr-un sat din Neamț

Eliza este numele femeii care a decis că este momentul să se întoarcă definitiv acasă și să-și ia o casă a ei, pe care a înfrumusețat-o cât de bine a putut.

Femeia a cumpărat o în Filioara, Neamț, pentru a nu da prea mulți bani pe ea și timp de doi ani s-a preocupat pentru a o renova.

Aceasta povestea că totul a început în anul 2020, când și-a dat seama că vrea să treacă la o nouă etapă în viața ei și să aprecieze din nou tot ceea ce există la țară.

“Mi-a venit așa să fac o retrospectivă a anilor 2020-2022…Totul a început cu „marea resetare” a sufletului meu care s-a trezit la viața doar prin grație divină și a fost condus către zorii unei noi etape existențiale”, a povestit femeia, pe Facebook.

Chiar și așa, aceasta mărturisit că a trecut prin foarte multe clipe grele, dar s-a bucurat și de lucrurile mici, cum ar fi lemnele care trosneau în sobă și, de asemenea, i-au apărut și multe riduri din cauza supărărilor.

De ce greutăți a dat româncă după ce s-a întors acasă

Aceasta a început și și a avut multe conflicte cu meseriașii, după cum chiar ea mărturisit. De asemenea, femeia a mai avut un lucru care s-a întâmplat în viața ei, anume a devenit mamă.

Femeia care s-a întors din Italia după 20 de ani a mărturisit că nu regretă acest pas și chiar i-a sfătuit pe cei care ar vrea să se mute din nou la țară să facă acest lucru.

΄n doi ani, în satul Filioara, am renovat cât de cât casuța cumpărată, am muncit cât n-am făcut-o în 20 de ani în Italia, m-am spălat la lighean, am ascultat lemnul trosnind în sobă, am tremurat la wc-ul din curte, m-am bucurat, am oftat, m-am enervat, am simțit că plutesc de fericire, m-am prăbușit uneori, dar m-am ridicat, am făcut multe greșeli, am învățat din ele sau poate nu…mi-au apărut multe riduri și fire albe, m-am certat cu meseriașii, am început o casuța nouă, am devenit mamă”, a povestit românca.