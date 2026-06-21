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„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din Curacao. Cum s-a trăit pe insulă primul punct la CM. Video

Curacao a obținut o remiză istorică în meciul împotriva Ecuadorului. În capitala insulei fanii au dat drumul la sărbătoare după primul punct din istorie la Cupa Mondială.
Traian Terzian
21.06.2026 | 12:47
La ce am asistat O romanca a fost martora la momentul istoric din Curacao Cum sa trait pe insula primul punct la CM Video
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Cum au sărbătorit fanii din Curacao remiza istorică în fața Ecuadorului. Sursă foto: colaj Fanatik
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Selecționata lui Dick Advocaat a realizat o performanță incredibilă, reușind să reziste în fața Ecuadorului. Primul punct reușit de micuța formație din Curacao la un turneu final a fost sărbătorit cu mare fast de fani.

Sărbătoarea fanilor din Curacao după remiza istorică în fața Ecuadorului

Jurnalista Carmen Mandiș a fost prezentă în capitala statului Curacao, Willemstad, și a urmărit partida cu Ecuador, din etapa a doua a Grupei E de la Cupa Mondială, în piața publică a orașului, alături de mii de suporteri.

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Emoțiile au fost la cote înalte pe tot parcursul jocului, mai ales că sud-americanii au dominat copios întâlnirea. Însă, Curacao a rezistat eroic și a scos un 0-0 neașteptat. Ultimul fluier al arbitrului chinez Ma Ning a dat startul petrecerii.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, jurnalista a surprins imagini extraordinare din Willemstad. ”Primul punct din istorie pentru Curacao la un turneu final. Plânge și Dick Advocaat, plâng jucătorii, oamenii ăștia sunt în culmea fericirii. La ce am asistat? Băieții ăștia sunt eroi naționali”, a spus Carmen Mandiș în filmare, în timp ce pe fundal se vede bucuria de nedescris a suporterilor.

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Performanța extraordinară a fost sărbătorită cu stil în capitala din Curacao, fanii dansând pe străzi de fericire. ”Sunt super fericit! Curacao, primul punct la turneul final! Haide, Curacao!”, a declarat entuziast un suporter, în timp ce altul a mărturisit: ”Nici nu știți cât de fericit sunt! Curacao! Curacao!”.

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Regele a mers în vestiar să-i felicite pe jucători

Sărbătoare a fost și la Kansas City, acolo unde s-a disputat întâlnirea dintre Curacao și Ecuador. Regele Olandei, Willem-Alexander, împreună cu Regina Maxima și Prințesa Ariane, au asistat la meci, iar la final au mers la vestiare și i-au felicitat personal pe jucătorii lui Dick Advocaat.

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Monarhul a stat de vorbă cu cel mai vârstnic selecționer de la Cupa Mondială, cu restul staff-ului, i-a încurajat pe fotbaliști și chiar a dansat alături de aceștia, sărbătorind astfel primul punct din istorie pentru micuța reprezentativă la un turneu final.

Marcat de emoție pentru această performanță incredibilă, Dick Advocaat nici nu a reușit să se bucure așa cum trebuie pentru încă o pagină de istorie scrisă în fotbal. În timp ce jucătorii săi sărbătoreau pe teren, el a fost surprins de camere cu ochii în lacrimi pe margine.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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