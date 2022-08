O româncă s-a simțit umilită în vacanță în Grecia. Nu i-a venit să creadă prin ce a trecut: “Am rămas mască! Am fost dată afară…”

O turistă din Grecia a povestit pe rețelele de socializare care sunt motivele pentru care nu vrea să mai audă vreodată de o vacanță aici.

Turista a povestit foarte nemulțumită ce s-a întâmplat atunci când a mers în Grecia în vacanță, mai precis în Paralia Katerini.

Cea care a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută este scriitoarea Adina Popescu, care a explicat și care este motivul pentru care nu vrea niciodată să mai calce în .

Aceasta a povestit că era foarte obosită, dar și hămesită din cauza drumului, așa că a căutat un restaurant unde să poată mânca ceva.

S-a așezat singură la o masă de patru persoane și a așteptat mâncarea. Nici nu a terminat bine să deguste preparatele pentru că o chelneriță a venit la ea și i-a cerut să plece.

„După o zi pe drum, eram moartă de foame. Merg la această terasă/tavernă sau ce o fi ea, de pe malul mării. Mă așez la o masă discretă de 4 persoane, într-un colț. Comand destul de consistent, de vreo 20 de euro.

La un moment dat, vine o fată cu nota și-mi zice că trebuie să plec pentru că patronul are nevoie de masa mea. Am rămas mască!Nici nu terminasem de mâncat… practic am fost dată afară în timp ce mâncam, așa ceva nici măcar în România nu mi s-a întâmplat. Trântesc farfuria, îi arunc fetei banii, nu avea nicio vină”, a povestit aceasta pe Facebook.

Patronul i-a cerut româncei să plece de la masă

Totul pentru că așa i-a cerut patronul, care i-a explicat scriitoarei că ocupă degeaba o masă de patru persoane de foarte multă vreme, așa că trebuia să plece.

Turista a explicat că a plecat de la masă fără ca măcar să își termine mâncarea, umilită și aproape cu lacrimi în ochi.

Acesta este motivul pentru care scriitoarea a decis să nu mai meargă vreodată în .

„Merg să vorbesc cu patronul, individul din fotografie. Explicația lui – am stat prea mult, el are mese de 20 de persoane, nu poate să stea după mine. Plec pur și simplu umilită, aproape plângând.

La revedere Grecia forever, prima imagine contează, a două oară nu mai calc”, a mai scris aceasta tot pe rețelele de socializare.