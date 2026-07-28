O româncă și iubitul ei, la concurență cu Djokovic și Sabalenka! Se anunță show mare în tenis

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Ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, se va desfășura la New York în perioada 23 august -13 septembrie. Competiția din metropola americană se anunță una cu premii record, după ce jucătorii au protestat din nou din cauza procentului relative redus pe care îl primesc din profituri.

Sabalenka va face pereche cu Djokovic la US Open 2026

Dincolo de asta, la US Open se anunță din nou show. Organizatorii turneului au făcut publică lista provizorie a perechilor participante în competiția de dublu mixt. Formatul, relansat în 2025 și desemnat „Descoperirea Sportivă a Anului”, pare unul dintre cele mai spectaculoase.

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anul acesta Novak Djokovic și Aryna Sabalenka au decis să joace împreună. În turneu s-a înscris și românca Gabriela Ruse, alături de iubitul ei, portughezul Nuno Borges.

Gabi Ruse și Nuno Borges sunt împreună din 2026.

“Noi ne știm din circuit. Am început să vorbim în Australia. Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen. Dar am simțit același lucru. Că pur și simplu nu mă poate înțelege nimeni mai bine decât un om care face același lucru ca mine.

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Pentru că atunci când vin acasă după o înfrângere, mă ridică. Dacă pierde el, îl ridic eu. Mai greu e când pierdem amândoi. Deci, da, cred că tenisul ne-a apropiat. Și apoi mai e ceva. Amândoi suntem persoane foarte empatice”, a dezvăluit Gabi, care în 2021 a avut o relație cu Lorenzo Musetti, destrămată însă după o vară.

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Doar opt perechi prind tabloul principal la dublu-mixt la US Open

Nu este însă sigur că Gabi Ruse și iubitul ei vor avea șansa de a se confrunta cu numele mari din tenis. Înscrierile se încheie pe 17 august. Primele șase perechi în funcție de clasamentul combinat la simplu vor intra direct pe tabloul principal, în timp ce alte opt echipe vor primi wild-card-uri, acestea urmând să fie anunțate ulterior.

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Ultimele două locuri vor fi ocupate de câștigătoarele tabloului de calificări, programat pe 24 august, la care vor participa opt perechi.

Perechile anunțate până acum: