”O Românie în haos!” Victor Negrescu se teme de cum va arăta țara sub președinția lui George Simion

O voce importantă din PSD, Victor Negrescu, își declară ferm opoziția pentru George Simion, în perspectiva turului 2 al alegerilor prezidențiale. Acesta spune că alegerea liderului AUR în fruntea statului ar însemna un haos pentru România din toate punctele de vedere.

Victor Negrescu: ”Avem în fața noastră o alegere de făcut pentru soarta României”

Imediat după anunțarea rezultatului final al alegerilor de pe 4 mai, . Recent însă, tot mai multe voci din partidul condus de Marcel Ciolacu fac notă discordantă.

ADVERTISEMENT

Vineri, Victor Negrescu a afirmat fără echivoc că-l va vota pe candidatul proeuropean Nicușor Dan la alegerilor care vor avea loc pe 18 mai. Invitat la emisiunea Testul Puterii transmisă în exclusivitate pe FANATIK.ro, vicepreședinte al Parlamentului European a fost întrebat de realizatoarea Denise Rifai ce l-a determinat să aibă această poziție atât de curajoasă.

”Este normal ca azi, ca politician, să fii responsabil și să nu stai deoparte. Da, avem în fața noastră o alegere de făcut pentru soarta României. Fie alegem ca România să meargă pe calea europeană, cum PSD a spus în repetate rânduri, sau să așteptăm, iar România să o ia pe o cale greșită, la un dezastru economic și la probleme pentru români”, a spus Negrescu.

ADVERTISEMENT

George Simion președinte ar însemna ”o României în haos”, crede Victor Negrescu

Victor Negrescu a fost provocat de Denise Rifai să descrie . Social-democratul a creionat un scenariu sumbru într-o astfel de componență politică, sintetizând că asta înseamnă ”o României în haos”.

”Este foarte clar. Uitându-mă la ceea ce a spus domnul Simion de-a lungul timpului și ceea ce au spus reprezentanții AUR, că dacă ei vor pune mâna pe putere, vor dori să controleze absolut orice. Ei au vorbit de naționalizări, ei au vorbit despre dispute permanente cu Bruxelles-ul, ei au vorbit despre faptul că banii europeni nu sunt importanți, ei au spus chiar ieri seară că pentru ei Europa nu există.

ADVERTISEMENT

Ei au spus că Republica Moldova trebuie să dispară. Ei au avut revendicări teritoriale. Eu doar citesc cele spuse. De altfel, atunci când au venit cu promisiuni, acele case la 35.000 euro, atunci și acum vedem că de fapt a fost doar marketing politic. Înseamnă o Românie în haos, în permanent scandal, în posibile alegeri anticipate, într-un premier care va dori să controleze absolut orice”, spune Negrescu.

ADVERTISEMENT

Liderul PSD admite că se teme de ceea ce s-ar putea întâmpla în România după 18 mai. Negrescu a reamintit de un eveniment din 1946, în perioada în care România aluneca în groapa regimului comunist de tristă amintire.

”Mi-este teamă, sincer să vă spun. Îmi este teamă și pentru mine, și pentru cei apropiați, și pentru oamenii pe care îi reprezint. Nu pot sta deoparte pentru că istoria ne-a demonstrat că atunci când oamenii politici au stat deoparte, din nefericire, deciziile lor i-a prins din urmă.

Și chiar astăzi am organizat un eveniment cu peste 200 de persoane, cu ocazia Zilei Europei, la sala Amiciția din București. De ce am organizat această întâlnire la sala Amiciția? De regulă fac evenimente de 9 mai. Dar am ales această sală pentru că tot de 9 mai, în 1946 s-au întâlnit acolo social-democrații care au refuzat venirea comunismului.

Și Petru Groza, impus de sovietici, a trimis acolo forțele armate pentru a-i aresta și a bloca acea întâlnire. Eu nu vreau să se repete acest lucru pentru că, într-adevăr, noi ca social-democrați mereu am revendicat valorile democratice”, mai spune Negrescu.

Care a fost poziția lui Negrescu în ședința PSD în care s-a decis ”neutralitatea” pentru turul 2

Realizatoarea Denise Rifai a vrut să afle de la Victor Negrescu dacă acesta s-a sfătuit cu liderii PSD înainte de a-și anunța susținerea pentru Nicușor Dan. Politicianul dezvăluie că i-a comunicat lui Marcel Ciolacu poziția sa: ”a existat un dialog, chiar în această dimineață”.

”În primul rând, eu am spus în interiorul partidului, atunci când s-a discutat acest subiect, că eu susțin calea europeană. Sunt vicepreședintele Parlamentului European. Sunt vicepreședintele social-democraților europeni și sunt cel care, alături de președintele PSD, am readus PSD în familia social-democrată europeană după un moment în care poate existau tensiuni între noi și partenerii europeni.

Și în consecință nu pot decât alege această cale. De altfel, da, m-am obținut la respectiva decizie explicând și mesajul pe care l-am primit, inclusiv din partea conducerii, este că da, fiecare dintre noi avem dreptul să ne spunem părerea.

Ceea ce am spus confirmă deciziile luate în prealabil de Partidul Social Democrat. Pentru că la alegerile locale, europarlamentare, parlamentare, dar și prezidențiale, la ambele alegere prezidențiale, de fiecare dată noi am spus că suntem opțiunea pro-europeană pentru România, singura opțiune viabilă pentru a combate extremismul.

La fel a spus și Marcel Ciolacu, și Crin Antonescu în campaniile lor. Acesta a fost mesajul pe care l-am promovat. În consecință, mesajul meu de sprijin pentru calea europeană este un mesaj care doar întărește cele pe care deja le-am aprobat și nu am avut un vot care să contrazică cele asumate până în prezent”, a afirmat Victor Negrescu în emisiunea Testul Puterii cu Denise Rifai, care este în exclusivitate pe FANATIK.ro, în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00.