”O rușine națională!”. Dumitru Dragomir, momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni la întoarcerea din concediu: ”Lăsați-mă, sunt pensionar”

Coșmarul trăit de Dumitru Dragomir pe Aeroportul Otopeni

În cea mai recentă ediție a , fostul președinte al LPF a lansat o serie de acuze la adresa conducătorilor țării, fiind nemulțumit de condițiile întâlnite pe cel mai mare aeroport al țării.

”Totul a fost bine în concediu până am ajuns în țară. Când am ajuns în țară mi-am dat seama că e greu să ne mai facem bine. Avionul a făcut o oră și un sfert, când am aterizat ne-au ținut o jumătate de oră în aeronavă pentru că nu erau autobuze să vină să ne ia.

M-am interesat după aia și am aflat că aeroportul avea 16 autobuze cu 5 șoferi. Ai mai auzit așa ceva? Că s-au redus posturile. Înjura lumea, era o căldură… Când am intrat în aeroport erau niște cozi… O rușine națională mai mare ca asta nu se poate. Dacă nu înjurau ăia toți, n-ai văzut așa ceva”, a declarat el.

De ce a refuzat să meargă la secțiunea VIP a aeroportului

Dumitru Dragomir a precizat că nu a vrut să meargă la zona de VIP din respect pentru restul pasagerilor și le-a cerut celor din fruntea țării să facă investiții de modernizare la Aeroportul Otopeni.

”Era o coadă la pașapoarte pe 6 rânduri. E un serviciu de VIP, dar eu nu m-am dus de rușine. Toată lumea mă cunoștea, cum să mă duc eu în fața lor? Așa toată lumea mă respecta. Mă întrebau: ‘Băi, nea Mitică ce zici de nenorociții ăștia?’ și le ziceam: ‘Ce să mai zic, eu nu mai sunt om politic, sunt pensionar, nu mă mai cert cu nimeni’.

Fiul meu zicea să mergem la VIP, dar nu am vrut: ‘Ai plătit, du-te tu, eu cu nevasta mea stau aici’. Și am stat la rând cu toată lumea. E adevărat că am stat cam o jumătate de oră.

(n.r. – E o rușine Aeroportul Otopeni?) O rușine națională. Și nimeni nu se interesează, chiar dacă e un lucru ușor de făcut. Cu 100 de milioane faci cât vezi cu ochii. Dacă vezi aeroportul din Antalya, este cam de 10 ori cât cel din România. La turci treceau de 10 ori mai mulți oameni și în 5 minute terminai cu totul. Și ei aveau trei controale”, a spus Dragomir, la ”Profețiile lui DON Mitică”.

