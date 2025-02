„O să fie mai tare ca Bîrligea!”. Gigi Becali, dat pe spate de ultimul transfer de la FCSB

în etapa cu numărul 26 din Superliga. Andrei Gheorghiță a debutat pentru „roș-albaștri” și a avut o primă repriză foarte bună. Gigi Becali l-a lăudat a doua zi în direct.

Gigi Becali vede un viitor strălucit pentru Andrei Gheorghiță, noul său jucător

Andrei Gheorghiță a sosit în iarna acestui an la FCSB de la Poli Iași în schimbul sumei de 400.000 de euro. Tânărul fotbalist a fost trimis pe teren din primul minut contra celor de la Sepsi, iar prestația și atitudinea sa au impresionat.

Gigi Becali a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul campioanei României en-titre a avut doar cuvinte de laudă pentru noul său fotbalist, pe care îl vede în viitorul apropiat chiar peste atacantul Daniel Bîrligea, fotbalist aflat într-o mare formă de la venirea la FCSB.

„Într-un an de zile o să fie mai tare ca Bîrligea! A fost extraordinar”

„Poate nu în 6 luni, dar într-un an de zile o să fie mai tare ca Bîrligea! Eu am vedere ca Lucescu, de echipa națională. A fost extraordinar, nu doar călcâiul… Toate mingiile pe care le-a avut nu a pierdut niciuna, din toate a făcut câte ceva.

Are așa o lejeritate. Are viteză, dar nu are viteză de joc! După 2,3 luni de antrenament are ritm de joc. Așa a fost și Cisotti, s-a conformat după câteva antrenamente. Am distrus adversarul, era K.O.

„L-am scos la pauză ca să îl bag cu PAOK!”

Eu așa cred, că va fi peste Bîrligea. Mi se pare mai legat, mai puternic. El, la vârsta lui, e senior, nu pare a junior! L-am scos la pauză ca să îl bag cu PAOK. În fotbalul mare nu mai merge cu jucători mici.

Miculescu nu este un jucător extraordinar, dar se bate în Europa. Are fizic, altfel nu ar putea. Gheorghiță o să joace în stânga sau în dreapta, Miculescu la fel, Bîrligea vârf, nu ne stă nimeni în cale! Să dai în viteză călcâi precum o pasă cu latul…”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Prima reacție a lui Andrei Gheorghiță după debutul la FCSB

Deși a crescut printre rapidiști și a susținut echipa din Giulești, și că trecutul său nu va afecta cu nimic dorința de a ajuta echipa al cărui tricou îl îmbracă în prezent: „Nu mă așteptam să fiu titular, a fost un salt destul de mare de la Poli Iași la FCSB. Dar am fost pregătit și cred că am evoluat cât de cât ok.

Când mergeam în parc să joc fotbal toți erau rapidiști și, vrând-nevrând, am început să merg și eu la meciurile Rapidului. Dar asta nu înseamnă că dacă am venit acum la FCSB, țin în continuare cu Rapid. O să mor pe teren pentru această echipă”, a spus Gheorghiță după FCSB – Sepsi 3-0.

Gigi Becali exultă după transferul lui Andrei Gheorghiță